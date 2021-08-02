Россиянин Екимов занял 11-е место в стрельбе из скоростного пистолета на Олимпиаде

Российский стрелок Леонид Екимов занял 11-е место в квалификационном раунде стрельбы из скоростного пистолета с 25 метров на Олимпиаде в Токио (Япония). Первое место занял немец Кристиан Райц.

Стрельба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Скоростной пистолет, 25 м

Квалификация

1. Кристиан Райц (Германия) — 587

2. Жан Кикампо (Франция) — 586

3. Хан Даюн (Корея) — 585

11. Леонид Екимов (Россия) — 578