Россиянин Екимов занял 11-е место в стрельбе из скоростного пистолета на Олимпиаде
06:46
Российский стрелок Леонид Екимов занял 11-е место в квалификационном раунде стрельбы из скоростного пистолета с 25 метров на Олимпиаде в Токио (Япония). Первое место занял немец Кристиан Райц.
Стрельба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Скоростной пистолет, 25 м
Квалификация
1. Кристиан Райц (Германия) — 587
2. Жан Кикампо (Франция) — 586
3. Хан Даюн (Корея) — 585
11. Леонид Екимов (Россия) — 578
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