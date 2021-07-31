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Россиянки Зыкова и Каримова взяли серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из винтовки

10:53
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Российская спортсменка Юлия Зыкова завоевала серебро Олимпиады по стрельбе из пневматической винтовки на 50 м в из трех поражений.

В финале Зыкова уступила Нине Кристен из Швейцарии, которая одержала победу с олимпийским рекордом.

Еще одна россиянка, Юлия Каримова, финишировала третьей.

Стрельба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м

Финал

1. Нина Кристен (Швейцария) — 463.9

2. Юлия Зыкова (Россия) — 461.9

3. Юлия Каримова (Россия) — 450.3

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