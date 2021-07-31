Россиянки Зыкова и Каримова взяли серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из винтовки
10:53
Российская спортсменка Юлия Зыкова завоевала серебро Олимпиады по стрельбе из пневматической винтовки на 50 м в из трех поражений.
В финале Зыкова уступила Нине Кристен из Швейцарии, которая одержала победу с олимпийским рекордом.
Еще одна россиянка, Юлия Каримова, финишировала третьей.
Стрельба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м
Финал
1. Нина Кристен (Швейцария) — 463.9
2. Юлия Зыкова (Россия) — 461.9
3. Юлия Каримова (Россия) — 450.3
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