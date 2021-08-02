Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Стрельба
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Стрельба

Стрелок Каменский поделился эмоциями после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Токио

17:37
Сергей Каменский. Фото AFP
Сергей Каменский. Фото AFP
Теги:

Россиянин Сергей Каменский прокомментировал завоевание серебряной медали в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров на Олимпиаде в Токио.

«Не знаю, радоваться или грустить, — приводит слова Каменского пресс-служба ОКР. — С одной стороны, удалось показать лучший результат за несколько сезонов, а с другой — этого не хватило, чтобы опередить парня из Китая. Он вообще сумасшедший! Стрелял практически не нервничая. У меня вот волнение присутствовало, но я с ним нормально справлялся.

Начало — самый ответственный, эмоциональный и волнительный момент. Справиться с ним иногда бывает тяжело. У меня был очень высокий пульс, и не получалось попадать выстрелами между ударами сердца. Но именно промахи способствовали тому, что я успокоился и начал стрелять очень классно.

Были ли шансы отыграть отрыв у китайца? Вспомните Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Большой это разрыв? Я там тоже выигрывал порядочно... Все зависит от того, как люди стреляют. Если они это делают хорошо, такое отставание можно назвать приличным. Даже несмотря на то, что это «стойка».

Планы на будущее? Никаких спортивных планов. Нет, нет и нет. Дайте сначала отдохнуть».

В финале соревнований Каменский (464.2) проиграл китайцу Чжану Чанхуну, который показал результат — 466 баллов.

 

Дополнительная информация:

https://olympic.ru/news/tokyo-2020/sergej-kamenskij-promahi-sposobstvovali-tomu-chto-ya-uspokoilsya-i-nachal-klassno-strelyat/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ
Не дай бог Россия будет так «смело» играть с Хорватией, как «Ростов» — с «Зенитом»
Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 1 августа
«Вы заткнули дырки двумя человеками». Губерниев жестко зарубился с главным тренером по плаванию
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события