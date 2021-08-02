Стрелок Каменский поделился эмоциями после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Токио

Россиянин Сергей Каменский прокомментировал завоевание серебряной медали в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров на Олимпиаде в Токио.

«Не знаю, радоваться или грустить, — приводит слова Каменского пресс-служба ОКР. — С одной стороны, удалось показать лучший результат за несколько сезонов, а с другой — этого не хватило, чтобы опередить парня из Китая. Он вообще сумасшедший! Стрелял практически не нервничая. У меня вот волнение присутствовало, но я с ним нормально справлялся.

Начало — самый ответственный, эмоциональный и волнительный момент. Справиться с ним иногда бывает тяжело. У меня был очень высокий пульс, и не получалось попадать выстрелами между ударами сердца. Но именно промахи способствовали тому, что я успокоился и начал стрелять очень классно.

Были ли шансы отыграть отрыв у китайца? Вспомните Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Большой это разрыв? Я там тоже выигрывал порядочно... Все зависит от того, как люди стреляют. Если они это делают хорошо, такое отставание можно назвать приличным. Даже несмотря на то, что это «стойка».

Планы на будущее? Никаких спортивных планов. Нет, нет и нет. Дайте сначала отдохнуть».

В финале соревнований Каменский (464.2) проиграл китайцу Чжану Чанхуну, который показал результат — 466 баллов.