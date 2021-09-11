Бацарашкина: «Нам выпала честь продолжить яркую летопись российского спорта»
13:15
Двукратная олимпийская чемпионка Токио по стрельбе Виталина Бацарашкина на встрече президента РФ Владимира Путина с призерами Игр в Токио поделилась впечатлениями от Олимпиады.
«Нам выпала честь продолжить яркую летопись российского спорта. Мы готовы к новым победам во славу российского спорта», — приводит слова Бацарашкиной ТАСС.
24-летняя Бацарашкина — двукратная олимпийская чемпионка и двукратный серебряный призер Олимпиады, чемпионка мира и Европейских игр.
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