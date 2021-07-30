Гребное чудо для России сотворили два иностранных тренера. Как они попали в нашу сборную?

Российские гребцы впервые в истории взяли два серебра. Последний раз медали здесь мы брали в 2004-м.

Два года назад на чемпионате мира по академической гребле россияне провалились полностью и не сумели взять ни одной олимпийской лицензии. Был реальный шанс, что представительства на гребном канале у нас вообще не будет. Вместо этого гребцы в Токио выдали лучшее выступление в истории и выиграли две серебряные медали — Анны Пракатень в одиночке и Василисы Степановой и Елены Орябинской в распашной двойке.

Гребля — из тех видов спорта, которые живут своим ограниченным мирком, максимально закрытым от внешнего мира. Внутри кипят страсти, снаружи вообще трудно понять, что происходит. Так часто бывает: вроде бы популярность и конкуренция относительно невысоки, а разнообразных интриг и подводных течений — масса.

Все это уже не впервые пытаются разгрести с помощью иностранного тренера. Перед Рио-2016 с нашей командой работал легендарный британец Майк Спраклин. Спортсмены отзывались восторженно, но конкретного результата он не добился. Во многом, потому что на Игры в итоге почти никого из гребцов не пустили из-за допинговых санкций.

А потом Спраклин ушел на пенсию — как-никак ему в сентябре исполнится 84. Нашу федерацию возглавил один из олимпийских чемпионов Афин-2004 Алексей Свирин. Собственно, после него у нас никто медалей Олимпиад и не выигрывал. Свирину и принадлежит инициатива снова вернуться к приглашению иностранца — с прошлого года с командой работают итальянец Джанни Пастиглионе и его помощник Миколас Мазилионис.

Джанни Постильоне. Фото Getty Images

Тренеров увели у литовцев

Это сработавшийся тренерский тандем, который мы буквально увели из-под носа литовцев. Для прибалтийской страны они совершили невероятное: в 2016-м в Рио у Литвы в гребле были серебро и бронза, а год спустя мужская двойка стала чемпионами мира и Европы.

Пастиглионе с Мазилионисом (кстати, его супруга до сих пор выступает за Литву) признавались лучшими тренерами года в стране. Но потом что-то пошло не так и контракт с итальянцем расторгли. Что касается Миколаса, история темная.

— Он поступил не по-джентльменски, — говорил в ноябре президент литовской гребли Дайнюс Павилионис. — Российская четверка — прямые соперники нашей. Знать все «за» и «против» и уйти тренировать конкурентов... Это некрасиво.

Василиса Степанова и Елена Орябинская. Фото Getty Images

Наших тренеров мелкие лодки пугают

Иностранцы начали с того, что устроили массовую пересадку экипажей. Так Пракатень из участницы четверки стала одиночницей, а еще одни призеры Токио — Елена Орябинская и Василиса Степанова — из восьмерки объединились в двойку.

— Буквально за полсбора они поняли, что Пракатень в одиночке способна на результаты мирового уровня, — рассказал Свирин. — Она постоянно была сильнейшей в сборной на всех тестах. А когда села в одиночку, мы даже на фоне гречанок поняли, что она может. Наших тренеров мелкие лодки зачастую пугают, мы вечно пытаемся собраться в большие экипажи. Иностранцы, наоборот, идут от мелких классов.

Приглашение иностранцев должно было состояться еще в 2019-м. Тогда помешала история с РУСАДА — на фоне скандала мало кто хотел приезжать в Россию. Но по всему выходило, что иностранцы — единственный шанс взять этой весной хоть какие-то олимпийские лицензии. Потому что в 2019-м на чемпионате мира мы не завоевали вообще ни одной. О медалях тогда даже речи не шло.

— Осенью 2019-го шли всякие судебные дела, было непонятно, будем ли мы вообще присутствовать на спортивных аренах, — вспоминает Свирин. — Джанни сказал, что не уверен, что готов нам помогать. Но к чемпионату Европы, который проходил в августе 2020-го, он согласился поговорить. Мы пришли к общему знаменателю, и уже в ноябре команда поехала на сборы в Турцию. Изначально хотели в Грецию, но из-за пандемии не получилось. Так что первый сбор Пастиглионе тренировал нас онлайн.

Уже на квалификационных стартах в апреле побеждали Пракатень и Орябинская со Степановой. Люди, которые всю карьеру провели в других классах и только с приходом иностранных специалистов сели в нужные лодки. Литовцы теперь кусают локти, а мы уже предвкушаем Париж-2024. «Одно дело в Токио у нас осталось незавершенным», — как подметил Свирин. Уж он-то знает, какое.