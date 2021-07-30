Серебряный призер Олимпиады-2020 любит шопинг, залипает в «ютубчике » и даже интересуется «Домом-2»

Пракатень выиграла для российской женской гребли первую в истории олимпийскую медаль. Предыдущая была завоевана еще на Олимпиаде-80 в советские времена. Удивительно, что медаль эта была прогнозируемой и долгожданной. В этом сезоне Анна вообще никому не проигрывала, победив на чемпионате Европы и Люцернской регате. В Токио обыграть ее смогла только Эмма Твигг. Новозеландка старше на 15 лет и опытнее на три Олимпиады. Так что у Пракатень точно еще все впереди. И стоит познакомиться с ней поближе. «СЭ» записал монолог Анны.

«Рыдала от нагрузок иностранных тренеров»

Начинала финал очень тяжело, мысли проскакивали всякие. Но в душе я знала, что своего не отдам. Все остальные, кроме новозеландки Твигг, не удержат темп до финиша, и я их достану. Могла ли выиграть? Тогда, наверное, всю олимпийскую регату нужно было проходить иначе. Я же абсолютно во всех заездах выкладывалась на максимум. Опыта в одиночке у меня пока мало, и мне проще так, чем экономиться. Тогда я больше себе доверяю. Но к финалу накопилась определенная усталость. Сражаться с новозеландкой с ее опытом четырех Олимпиад было очень сложно.

В одиночке я гребу первый сезон. В чем-то мне легче, что рассчитывать нужно только на себя. Сложно бывает только перед стартом, когда не с кем словом переброситься.

С приходом итальянского специалиста у нас полностью поменялась система тренировок. Гребем почти каждый день, вдвое больше и быстрее, чем раньше. В начале года были моменты, когда девчонки плакали, психовали. Я сама рыдала от того, как тяжело было. За пару месяцев с Нового года я от нагрузок похудела на 10 килограммов. Зато сейчас себя замечательно чувствую и выгляжу намного лучше, чем раньше.

Кто-то в итоге не выдержал и отпал. Наверное, так в любом деле — естественный отбор. Но все, кто в Токио с медалями, — выстояли.

Во время протестов было страшно

В русском паспорте у меня написано «Анна», но в заграничном и белорусском — Ханна. Живу я в Минске, там все родственники и родные, а в Москву езжу на сборы. Автобус Москва — Минск и обратно знаю наизусть: маршрут, где остановки, что с собой взять и так далее.

С белорусами у меня остались хорошие отношения. Отпустили в Россию вообще без претензий. В федерации сказали так: «У нас все хорошо, пусть и у тебя будет все хорошо». И так в итоге и вышло! Не знаю, может, они сейчас там локти кусают. Но не факт, что, если бы я осталась, все бы получилось. Я им благодарна, что отпустили.

Что я думаю про политику? Скажу, что, когда шли протесты, ехать домой было страшно. Одно дело, когда смотришь по телевизору — ну, вышли, покричали, круто же. Но когда там живешь, то очень страшно.

Пост Мамун — до мурашек. Мечтаю с ней познакомиться

С Дмитрием Губерниевым мы познакомились уже в Токио. Ну, хороший парень, веселый. Здорово, что благодаря ему об академической гребле стали говорить. Пока все это внимание мне приятно, потом посмотрим. Я вообще считаю, что счастье любит тишину. Хвалиться и выпячивать себя не люблю.

Я веду соцсети, но они не особо про спорт и греблю. Скорее, я вообще не фанат гребли. Никогда не следила за результатами, кто в какой лодке сидит и так далее. Знала только самые основные имена, и все. Только сейчас стала немного разбираться, потому что появилось ощущение, что это меня лично касается. Когда ты в медалях — это уже другой уровень.

Что я люблю? Шопинг, еще могу позалипать в «ютубчике». Смотрю что-то вроде Собчак или «Алена, блин», бывает, что даже «Дом-2» открою. А еще фанатею от художественной гимнастики. Перед Олимпиадой увидела пост Маргариты Мамун, как ее будущий муж поздравляет с олимпийской победой. Я это видео раза четыре пересмотрела, до мурашек! Если бы получилось познакомиться с Маргаритой, была бы счастлива.

Сама я гимнастикой, кстати, никогда не занималась. Всю жизнь была колобком, об этом даже речи не шло.