«Оставила записку в Стене плача и читала Шему перед выходом на ковер». Как Линой Ашрам готовилась к Олимпиаде

Израильтянка, опередившая Дину Аверину в личном многоборье на Играх-2020, питалась в Токио ананасами, лазала по крышам и будила бойфренда в два ночи.

Израильская гимнастка Линой Ашрам при содействии судей сенсационно обыграла сестер Авериных на Олимпиаде-2020 и завоевала в Токио главный титул в карьере. После этого ей в Instagram стали присылать миллиарды поздравлений. Но едва ли не такое же количество было и обвинений в незаслуженной победе и оскорблений. Об общении с болельщиками, отношениях с тренером, стрессе во время Олимпийских игр и поддержке семьи Линой рассказала в интервью местной газете «Исраэль а-Йом». «СЭ» выбрал из этого большого разговора несколько цитат, показывающих, какая же на самом деле новая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.

Мой тренер сидит рядом, пока я не засну

Линой очень близка со своим тренером — к соревнованиям они готовятся не только на ковре в гимнастическом зале, но и черпают вдохновение в религии. Перед олимпийским турниром в Токио у них тоже была особенная подготовка.

— Вместе с Айелет мы пошли к Стене плача перед полетом в Японию, — рассказывает Ашрам в интервью израильской газете «Исраэль а-Йом». — Я оставила там записку. Я зажигаю свечи в Шаббат (седьмой день в иудаизме) соблюдаю пост в Йом-кипур (самый важный праздник в иудаизме) и читаю Шему (отрывки из еврейской Библии. — Прим. «СЭ) перед каждым выходом на ковер.

Первые дни в Японии выдались нелегкими для Линой. Ее тренер Айелет говорит, что гимнастка не могла спать ночами из-за слишком сильного волнения. Специалист чувствовала, что что-то было не так, и посмотрела, не в Сети ли Ашрам. Спортсменка не спала, поэтому они вместе отправились на крышу отеля, в котором жили.

— Весь город был перед нами как на ладони, утро только начиналось, а у нас произошел сердечный разговор, в котором она рассказала, под каким прессингом находится, — вспоминает Айелет. — Линой рассказала, что переживает, боится подвести страну и меня. Я ее успокоила... С той ночи все прошло. Ее состояние улучшилось, она успокоилась и хорошо спала по ночам.

Линой говорит, что это еще не вся поддержка, которую ей оказывает тренер. Она постоянно находится рядом со спортсменкой, разговаривая и поднимания ее моральный дух.

— В другие ночи она сидит рядом со мной до тех пор, пока я не засну. Она действительно особенная для меня. В общем, не знаю, что бы я делала в период коронавируса без нее. Уверена, было бы намного сложнее преодолеть этот год, перенос Олимпийских игр, что, по сути, означало еще один год тренировок и соревнований до пика карьеры.

Многие спортсмены пытаются ограничить себя в общении с близкими во время серьезных стартов. А если нет, то это советуют сделать тренеры. Айелет, которая работает с Ашрам, наоборот, привлекла к помощи молодого человека Линой.

— Я попросила его поставить будильник, чтобы он звонил Линой каждую ночь в 1.30 по израильскому времени. В Токио это уже 7.30 утра. Так она и начинала день — с пожелания доброго утра от ее молодого человека и большой милой улыбки. Я знала, что это принесет Линой много хорошего, он согласился со мной и справился.

После первого вида в квалификации Линой была на 15-й строчке — ужасный результат для неоднократного призера чемпионатов мира. Но перед финалом все изменилось — вместе со своим тренером, подругой по команде Николь Зеликман и ее наставником они подошли к последнему дню соревнований с наилучшим настроением.

— Мы включали забавные и ритмические песни, завтракали, ели ананас, пожалуй, самое вкусное, что я там пробовала, танцевали и были просто счастливы, — рассказывает Ашрам. — Мы были вместе все время, Николь, ее тренер Эла, Айелет и я.

Дина Аверина. Фото AFP

Дина плакала и была не в состоянии говорить

После объявления результатов финала многоборья Линой была абсолютно счастлива — она была рада получить медаль на Олимпийских играх, а тут — золото. Гимнастка хотела поздравить и свою соперницу, Дину Аверину, с завоеванием серебряной медали. Но когда-то кто-то выигрывает, это означает, что другие проиграли.

— В конце финала многоборья я подошла к Дине, которая стала второй, и хотела ее поздравить, — говорила Линой. — Но она плакала и была не в состоянии говорить. С тех пор не было возможности ни поговорить, ни выйти на связь. На соревнованиях здороваемся и желаем друг другу удачи, а после соревнований поздравляем друг друга в конце.

А потом Ашрам ответила на критику многих фанатов российских гимнасток и вспомнила о случае, когда Аверина тоже уронила ленту, но все равно обыграла израильтянку:

— На чемпионате мира 2018 года у Дины упала лента, а она все равно победила меня. Мы не сказали ни слова. Это судейство, и это Олимпиада. То есть самое справедливое судейство из всех. Я также слышала, что Дина сказала, что это не моя вина.

Линой Ашрам говорит, что ее вдохновила победа израильского спортивного гимнаста украинского происхождения Артема Долгопята в вольных упражнениях. На тренировке они вместе с тренером следили за ходом соревнований.

— Мы сидели на тренировке, смотрели финал Артема, а когда он выиграл, вскочили и словно обезумели. Мы сразу же позвонили, чтобы поздравить его, было так здорово узнать, что кому-то удалось выиграть золото. Мы знали, что он способен, ему просто нужно было выполнить свою программу.

Саму Линой родители сразу же настраивали на успех. Когда мама привела ее на гимнастику, то сказала тренеру: «Вот увидите, это будет израильская Надя Комэнеч (пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике из Румынии. — Прим. «СЭ»)».

— Она всегда хотела заниматься гимнастикой, с травмами или без, — вспоминает отец Ашрам. — Она хотела продолжить любой ценой, ее ничего не беспокоило. За шесть недель до чемпионата Европы у нее порвался мениск. За два дня до этого она вернулась на соревнования и выиграла медаль. Это ее упрямство, может, от меня.

Меня назвали Черной Пантерой

— Когда мне было 14 лет, я участвовала в соревнованиях, и один человек из вспомогательного персонала азербайджанской спортсменки назвал меня Черной Пантерой, потому что все, кроме меня, были белокожими и русскими, — объясняет Линой происхождение своего прозвища.

— Мне нравится, что я отличаюсь от других гимнасток, что во мне есть что-то другое. Моя уникальность также выражается в цвете моей кожи и во внешнем виде, потому что ясно, что я не русская. Думаю, что это еще больше доказывает, что, несмотря на то что я не русская, я добиваюсь успехов. И в Израиле, и за рубежом с расизмом я не сталкивалась, — рассказывает гимнастка, намекая, что у ее папы корни из Йемена, а у мамы — из Греции.

После победы на Олимпийских играх Линой, как и ее тренер, всю ночь принимала тонны поздравлений и просто радовалась окончанию соревнований и медали. Это был самый счастливый день в ее жизни.

— Той ночью после того, как мне вручили медаль, я вообще не спала. Может, подремала минут 40. Медаль была возле меня все время.