Пнула гимнастку и говорила, что у Ашрам «нет класса». Тренера сборной Израиля могут уволить, несмотря на триумф в Токио
Сегодня технический комитет Международной федерации гимнастики опубликовал решение относительно судейства турнира по личному многоборью на Олимпиаде в Токио. Как и ожидалось, нарушений в отношении чемпионки Линой Ашрам из Израиля и проигравшей ей в результате странных решений россиянки Дины Авериной не выявлено. «Мы подтверждаем, что результаты соревнований по художественной гимнастике в Токио как в индивидуальном, так и в групповых зачетах являются справедливыми и беспристрастными. В работе судейской бригады нарушений не выявлено, — говорится в заявлении техкома. — Мы были потрясены, узнав, что несколько судей из жюри получали много угроз и сообщений ненависти после олимпийских соревнований».
Российская сторона все равно намерена добиваться справедливости, а пока самое время обратить внимание на тренерский штаб гимнастики, волею судей ставшей новой олимпийской чемпионкой. Общеизвестно, что личным тренером Линой является Айелет Зуссман — не слишком известная широкому кругу иностранных болельщиков. А вот главный тренер команды Израиля Ирина Вигдорчик в гимнастике давно и успела заработать себе репутацию. Во время дискуссии об оценках призеров Игр-2020 некоторые израильские болельщики публиковали в качестве примера жесткого обращения с российскими спортсменками кадры из документального фильма «За пределом». Но всем этим критикам стоит сходить на тренировки Вигдорчик, которая давно славится как один из самых требовательных наставников мирового спорта.
В 1970-х годах Ирина Вигдорчик выступала в составе сборной Москвы, а в конце десятилетия приехала в Израиль. Там она практически сразу же заняла второе место на чемпионате Израиля по художественной гимнастике и была включена с состав участниц олимпийской сборной. Но туда гимнастка не попала из-за событий в Афганистане и бойкота московской Олимпиады со стороны Израиля. Через несколько лет Вигдорчик закончила карьеру и стала работать тренером. Еще Ирина является судьей международного класса, одним из самых известных специалистов в Израиле. Правда, знают Вигдорчик не только из-за побед — она замешана в нескольких громких скандалах, один из которых случился буквально месяц назад.
Увольнение прямо перед Олимпиадой
Одна из неприятных историй произошла в олимпийский сезон пять лет назад. В 2016-м сборная Израиля сверхуспешно выступила на чемпионате Европы в Холоне (городе где работает Вигдорчик) — «групповички» из команды хозяек тогда взяли золото, серебро и бронзу. Причем первое место на таком крупном турнире они завоевали впервые. После этого старта тренер говорила, что теперь у израильтянок есть реальный шанс побороться за титул олимпийских чемпионок. Но как итог — только шестое место в Рио.
Накануне Олимпиады-2016 одна из спортсменок израильской команды заявила в СМИ, что специалист пнула и ударила ее во время разминки перед выступлением на Кубке мира в России. Говорят, остальные сборницы поддержали подругу и подтвердили ее слова. Вигдорчик отстранили от занятий с командой, что внесло разлад среди девушек, повлияло на атмосферу и даже изменило график тренировок накануне ключевого старта в Рио.
На специалиста возлагались огромные надежды, особенно после успешного выступления на чемпионате Европы, но в один миг на нее в Израиле ополчились все. Вигдорчик пришлось оправдываться — якобы она не применяла физическое насилие по отношению к ученицам, а просто была очень требовательной.
— Это обучение. И плач спортсмена — это часть тренировки, боль — тоже часть тренировки. Без всего этого успеха в спорте не добиться, — пояснила тренер.
Конфликт со сборницами и отказ от чемпионата мира
Контракт со специалистом истек — после скандала в 2016 году с ней прекратили сотрудничество. Но уже в следующем году оно возобновилось, и тут же возникла новая напасть. Израильтянок не оказалось в стартовом списке на чемпионате мира в итальянском Пезаро. Хотя по всем правилам спортсменки заработали путевку на этот турнир.
Оказалось, что было сделано по инициативе Вигдорчик, которая тогда уже вернулась к своим обязанностям главного тренера. Специалист сообщила, что не может гарантировать достойное выступление своих подопечных на чемпионате мира. Поэтому команду сняли совсем. Впервые за десять лет начиная с 2007 года сборная Израиля в групповых упражнениях не поехала на главный старт сезона. На турнир отправилась только Линой Ашрам, взявшая там первые в истории страны личные медали ЧМ по «художке».
Многие тогда признавали, что Вигдорчик — лучший специалист в Израиле, пользуется большим авторитетом на международной арене, но отказываться от участия в чемпионате мира не стоило. Тогда была сформирована команда из 18 человек, чтобы в итоге выбрать из них пять самых сильных спортсменок. Но после этого инцидента в федерации художественной гимнастики Израиля сообщили, что девушки покинули расположение команды из-за конфликта с главным тренером.
Неприятные высказывания о Линой Ашрам
И это еще не все. Перед самим турниром «художниц» на Олимпийских играх в Токио в сеть просочилась запись разговора с участием тренера Вигдорчик, в котором она якобы нелицеприятно высказывалась о Линой Ашрам. Наверняка это бы не имело такого большого резонанса, если бы Линой в итоге не победила на Олимпиаде.
Вигдорчик прокомментировала скандальную запись, заявив, что она была сделана пять лет назад и не отражает современных реалий. Специалист утверждает, что аудио попало в интернет не случайно именно тогда — просто была волна успехов израильской сборной на чемпионатах Европы и мира, и нужно было как-то повлиять на ситуацию.
На аудиозаписи четко говорится, что Ирина Винер-Усманова, главный тренер сборной России, сейчас не контролирует судей, и этим надо заняться израильтянам. Также там утверждается, что наставник еще одной израильской гимнастки — Николь Зеликман — наладила связи с венгерской судьей.
Но самое интересное, что Вигдорчик якобы сказала о Линой: «У нее нет уровня». Видимо, здесь подразумевается, что у лидера сборной Израиля не хватит умений, чтобы завоевать на Олимпиаде первое место. Федерацию и национальный олимпийский комитет Израиля просили разобраться в ситуации. Там ответили, что все проверки будут производиться после окончания Игр. Так что, вполне возможно, специалист будет уволена, несмотря на золото в Токио. Между тем Вигдорчик нашла адвоката, который утверждает, что запись поддельная и ничего подобного Ирина на самом деле не произносила.
Но даже если специалист перестанет работать со сборной, скорее всего, это будет только временной мерой. Два скандала, которые уже произошли с участием Вигдорчик, не изменили того факта, что она является лучшим тренером Израиля в групповых упражнениях. Она привела команду к победе на чемпионате Европы и медалям на чемпионате мира. Израильские гимнастки хоть и не попадали на пьедестал Олимпийских игр, но постоянно приближаются к этому. И вполне возможно, в федерации рассчитывают на Вигдорчик при любом раскладе — более сильного специалиста в Израиле просто нет.
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