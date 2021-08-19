Пнула гимнастку и говорила, что у Ашрам «нет класса». Тренера сборной Израиля могут уволить, несмотря на триумф в Токио

Самый авторитетный тренер Израиля по художественной гимнастике Ирина Вигдорчик была замешана в нескольких скандалах, но все равно оставалась на посту главного тренера. Сейчас ее могут уволить окончательно.

Сегодня технический комитет Международной федерации гимнастики опубликовал решение относительно судейства турнира по личному многоборью на Олимпиаде в Токио. Как и ожидалось, нарушений в отношении чемпионки Линой Ашрам из Израиля и проигравшей ей в результате странных решений россиянки Дины Авериной не выявлено. «Мы подтверждаем, что результаты соревнований по художественной гимнастике в Токио как в индивидуальном, так и в групповых зачетах являются справедливыми и беспристрастными. В работе судейской бригады нарушений не выявлено, — говорится в заявлении техкома. — Мы были потрясены, узнав, что несколько судей из жюри получали много угроз и сообщений ненависти после олимпийских соревнований».

Российская сторона все равно намерена добиваться справедливости, а пока самое время обратить внимание на тренерский штаб гимнастики, волею судей ставшей новой олимпийской чемпионкой. Общеизвестно, что личным тренером Линой является Айелет Зуссман — не слишком известная широкому кругу иностранных болельщиков. А вот главный тренер команды Израиля Ирина Вигдорчик в гимнастике давно и успела заработать себе репутацию. Во время дискуссии об оценках призеров Игр-2020 некоторые израильские болельщики публиковали в качестве примера жесткого обращения с российскими спортсменками кадры из документального фильма «За пределом». Но всем этим критикам стоит сходить на тренировки Вигдорчик, которая давно славится как один из самых требовательных наставников мирового спорта.

В 1970-х годах Ирина Вигдорчик выступала в составе сборной Москвы, а в конце десятилетия приехала в Израиль. Там она практически сразу же заняла второе место на чемпионате Израиля по художественной гимнастике и была включена с состав участниц олимпийской сборной. Но туда гимнастка не попала из-за событий в Афганистане и бойкота московской Олимпиады со стороны Израиля. Через несколько лет Вигдорчик закончила карьеру и стала работать тренером. Еще Ирина является судьей международного класса, одним из самых известных специалистов в Израиле. Правда, знают Вигдорчик не только из-за побед — она замешана в нескольких громких скандалах, один из которых случился буквально месяц назад.

Линой Ашрам со своим тренером. Фото Getty Images

Увольнение прямо перед Олимпиадой

Одна из неприятных историй произошла в олимпийский сезон пять лет назад. В 2016-м сборная Израиля сверхуспешно выступила на чемпионате Европы в Холоне (городе где работает Вигдорчик) — «групповички» из команды хозяек тогда взяли золото, серебро и бронзу. Причем первое место на таком крупном турнире они завоевали впервые. После этого старта тренер говорила, что теперь у израильтянок есть реальный шанс побороться за титул олимпийских чемпионок. Но как итог — только шестое место в Рио.

Накануне Олимпиады-2016 одна из спортсменок израильской команды заявила в СМИ, что специалист пнула и ударила ее во время разминки перед выступлением на Кубке мира в России. Говорят, остальные сборницы поддержали подругу и подтвердили ее слова. Вигдорчик отстранили от занятий с командой, что внесло разлад среди девушек, повлияло на атмосферу и даже изменило график тренировок накануне ключевого старта в Рио.

ИРИНА ВИГДОРЧИК — бывший главный тренер по художественной гимнастике в программе Марка Кричевского «ПЕРСОНА ГРАТА». pic.twitter.com/HAGxdAUabV — Первое Радио 89.1 FM (@Pervoe891) October 7, 2016

На специалиста возлагались огромные надежды, особенно после успешного выступления на чемпионате Европы, но в один миг на нее в Израиле ополчились все. Вигдорчик пришлось оправдываться — якобы она не применяла физическое насилие по отношению к ученицам, а просто была очень требовательной.

— Это обучение. И плач спортсмена — это часть тренировки, боль — тоже часть тренировки. Без всего этого успеха в спорте не добиться, — пояснила тренер.

Конфликт со сборницами и отказ от чемпионата мира

Контракт со специалистом истек — после скандала в 2016 году с ней прекратили сотрудничество. Но уже в следующем году оно возобновилось, и тут же возникла новая напасть. Израильтянок не оказалось в стартовом списке на чемпионате мира в итальянском Пезаро. Хотя по всем правилам спортсменки заработали путевку на этот турнир.

Оказалось, что было сделано по инициативе Вигдорчик, которая тогда уже вернулась к своим обязанностям главного тренера. Специалист сообщила, что не может гарантировать достойное выступление своих подопечных на чемпионате мира. Поэтому команду сняли совсем. Впервые за десять лет начиная с 2007 года сборная Израиля в групповых упражнениях не поехала на главный старт сезона. На турнир отправилась только Линой Ашрам, взявшая там первые в истории страны личные медали ЧМ по «художке».

So Ira Vigdorchik, as per the recording (the veracity of which we don't know), alleges bribery (judges taking Irina Viner's money), calls everyone & their dog names, throws Linoy Ashram under the bus and there's an astronomic amount of backstabbery? Whoahttps://t.co/FPItWoHboq — Gergely Marosi (@emgergo) July 5, 2021

Многие тогда признавали, что Вигдорчик — лучший специалист в Израиле, пользуется большим авторитетом на международной арене, но отказываться от участия в чемпионате мира не стоило. Тогда была сформирована команда из 18 человек, чтобы в итоге выбрать из них пять самых сильных спортсменок. Но после этого инцидента в федерации художественной гимнастики Израиля сообщили, что девушки покинули расположение команды из-за конфликта с главным тренером.

Линой Ашрам. Фото AFP

Неприятные высказывания о Линой Ашрам

И это еще не все. Перед самим турниром «художниц» на Олимпийских играх в Токио в сеть просочилась запись разговора с участием тренера Вигдорчик, в котором она якобы нелицеприятно высказывалась о Линой Ашрам. Наверняка это бы не имело такого большого резонанса, если бы Линой в итоге не победила на Олимпиаде.

Вигдорчик прокомментировала скандальную запись, заявив, что она была сделана пять лет назад и не отражает современных реалий. Специалист утверждает, что аудио попало в интернет не случайно именно тогда — просто была волна успехов израильской сборной на чемпионатах Европы и мира, и нужно было как-то повлиять на ситуацию.

На аудиозаписи четко говорится, что Ирина Винер-Усманова, главный тренер сборной России, сейчас не контролирует судей, и этим надо заняться израильтянам. Также там утверждается, что наставник еще одной израильской гимнастки — Николь Зеликман — наладила связи с венгерской судьей.

Irina Vigdorchik claimed that Linoy Ashram doesn't have class??? https://t.co/hORJOnzoGH — Luba Baladzhaeva (@LubaBaladzhaeva) July 5, 2021

Но самое интересное, что Вигдорчик якобы сказала о Линой: «У нее нет уровня». Видимо, здесь подразумевается, что у лидера сборной Израиля не хватит умений, чтобы завоевать на Олимпиаде первое место. Федерацию и национальный олимпийский комитет Израиля просили разобраться в ситуации. Там ответили, что все проверки будут производиться после окончания Игр. Так что, вполне возможно, специалист будет уволена, несмотря на золото в Токио. Между тем Вигдорчик нашла адвоката, который утверждает, что запись поддельная и ничего подобного Ирина на самом деле не произносила.

Но даже если специалист перестанет работать со сборной, скорее всего, это будет только временной мерой. Два скандала, которые уже произошли с участием Вигдорчик, не изменили того факта, что она является лучшим тренером Израиля в групповых упражнениях. Она привела команду к победе на чемпионате Европы и медалям на чемпионате мира. Израильские гимнастки хоть и не попадали на пьедестал Олимпийских игр, но постоянно приближаются к этому. И вполне возможно, в федерации рассчитывают на Вигдорчик при любом раскладе — более сильного специалиста в Израиле просто нет.