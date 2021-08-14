«Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет». Винер-Усманова отвечает тренеру Ашрам

Монолог главного тренера сборной России.

Айелет Зуссман, тренер израильской гимнастки Линой Ашрам, сегодня резко высказалась о сборной России по художественной гимнастике, отметив, что россиянки не умеют достойно проигрывать. По словам специалиста, после спорного успеха ее подопечной в личном многоборье ее не поздравил никто из тренерского штаба сборной ОКР. «Я встретила тренера белорусской гимнастки Алины Горносько, выигравшей бронзовую медаль. Они тоже были против россиянок, потому что Арина Аверина заняла четвертое место, — вспомнила Зуссман. — Для меня все, кто стоял на подиуме, должны были там быть».

Напомним, что, по мнению судей, первое место в Токио в личном многоборье заняла уронившая ленту Ашрам. Россиянка Дина Аверина, выступившая без видимых ошибок, но с меньшей «трудностью тела», заняла второе место. А Горносько из сборной Белоруссии стала третьей, опередив Арину Аверину, у которой во время выступления завязалась в узел лента. Корреспондент «СЭ» связался с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и главным тренером сборной России Ириной Винер-Усмановой. Она ответила на тезисы Зуссман.

Линой Ашрам. Фото Getty Images

Должно быть так: Дина, Ашрам, Горносько

— Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет. Перед Олимпийскими играми у этой девочки (Линой Ашрам. — Прим. «СЭ») не было ни одной золотой медали: ни на «Гран-при», ни на Кубках мира. Только в Израиле была победа да на чемпионате Европы в 2020 году при отсутствии России. В нашем присутствии — никогда. В многоборье, в олимпийской дисциплине, у нее никогда не было успеха над Авериными. Это первый аргумент, подтверждающий, что Зуссман говорит неправду, — сказала Винер-Усманова и продолжила:

— То, что Айелет рассказывает про белорусскую девочку в первой тройке, — я очень рада за нее (Алину Горносько. — Прим. «СЭ»). Она сделала меньшую ошибку с лентой, чем Арина, и заняла третье место. Мы по Горносько не поднимали никогда никаких вопросов. Я согласна с тренером (Зуссман. — Прим. «СЭ»), что все эти девочки должны были стоять на пьедестале, но просто немножко в другом порядке. Должно быть так: Дина, Ашрам и Горносько. Либо Горносько — вторая, а Ашрам — третья. По именам — да, они все должны находиться на пьедестале.

Весь мир знает и понимает, что с такой ошибкой, как Линой, невозможно быть олимпийской чемпионкой... Понимают все, кроме тех людей, которые политически подкованы по отношению к России. Много ведь есть таких, которые говорят, что победы России надоели. Какие ведь гимнастки 20 лет выигрывали? Барсукова, Кабаева, Чащина, Канаева, Кудрявцева, Мамун... Это звезды, которые побеждали [на Олимпиадах и чемпионатах мира]. Кто может с ними сравниться? Никто.

Дина Аверина. Фото Getty Images

Соревновались не гимнастки, а судьи

— Дина Аверина сейчас не олимпийская чемпионка, но она стала больше чем олимпийской чемпионкой, — продолжила главный тренер сборной России. — Так распорядились судьба и Бог, что ей сейчас важнее было стать такой героиней. Мы сделали из нее какую-то страдалицу, какую-то жертву. Последней такой жертвой был (на Олимпиаде в Афинах) Алексей Немов, которому 12 минут аплодировали. Теперь, если бы в Токио были зрители, в точно таком же положении оказалась бы Дина Аверина, потому что после соревнований все японские волонтеры устроили для нее скандирование «спасибо» на русском языке. Уверена, что зрители были бы возмущены выставленной оценкой и тому, что ее выставляли семь минут. Судьи могут совещаться, если есть какие-то потери, но они должны выставить оценку за полторы-две минуты максимум. В конце соревновались уже не гимнастки, а судьи. И это недопустимо.

Про Линой я ничего плохого сказать не могу. Всегда следила и радовалась ее успехам. К детям не имею никаких претензий, во всем виноваты взрослые. Когда Ашрам потеряла ленту, она очень расстроилась и даже плакала на плече своего тренера. Эта девочка поняла, что может даже третьего места не занять, и расстроилась. Потом, когда им вывели оценку, то [в сборной Израиля] поняли, что их будут поддерживать. После этой оценки они уже целовались и с замиранием сердца ждали, что поставят Дине. Если брать сравнительную характеристику, то у Дины средняя оценка должна была быть на полтора балла выше. При этом самая некорректная и минимальная должна стоять на балл больше — 24,2. И тогда она бы выигрывала.

Возможно, были проблемы с судейской бригадой. Судьи, получившие красные карты после чемпионата мира, все равно были отобраны на Олимпиаду. Там было много каких-то таких моментов. Наша Наталья Кузьмина (глава технического комитета и главный судья в Токио. — Прим. «СЭ») должна была отреагировать. Сказать — нет, господа судьи, так не может быть, и мы не имеем права столько ждать. Видимо, она побоялась, что она русская, и если поможет России, то это негативно отразится на выборах... Кроме этого, если бы Россия выиграла две золотые медали (в художественной гимнастике), то мы бы оказались впереди Великобритании (в командном зачете)...

Вопросов очень много, а ответов на них я дать не могу. Только могу сказать в открытую: это непорядок, и были допущены огромные ошибки в судействе, которые нужно проверять. Это то, что мы и делаем. Олимпийский комитет России занимается данным вопросом очень серьезно вместе с федерацией. Будем обращаться в МОК, но это уже вторая половина истории, которая касается не меня.