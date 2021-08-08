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Винер-Усманова: «Судейскими проделками Россию оставили на втором месте Олимпиады с большим отрывом»

07:41
Ирина Винер-Усманова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ирина Винер-Усманова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала серебряные медали российских гимнасток в групповом многоборье.

— Есть спортивная составляющая в этом результате?

— По спортивной составляющей мы могли соревноваться на равных. Россия и Болгария могли соревноваться на равных. Но этими судейскими проделками сделали так, что Россию оставили на втором месте с большим отрывом, без никаких ошибок.

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова набрали 90,400 балла. Золотые медали завоевали болгарские спортсменки, замкнули тройку призерок итальянки.

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Данил Алешин все материалы автора

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