Винер-Усманова: «Судейскими проделками Россию оставили на втором месте Олимпиады с большим отрывом»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала серебряные медали российских гимнасток в групповом многоборье.

— Есть спортивная составляющая в этом результате?

— По спортивной составляющей мы могли соревноваться на равных. Россия и Болгария могли соревноваться на равных. Но этими судейскими проделками сделали так, что Россию оставили на втором месте с большим отрывом, без никаких ошибок.

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова набрали 90,400 балла. Золотые медали завоевали болгарские спортсменки, замкнули тройку призерок итальянки.