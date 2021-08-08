Российская гимнастка Арина Аверина рассказала журналистам, что решение о продолжении совей карьеры примет после отдыха.

«Неофициально, но пока я все, отдыхаю. А потом посмотрим», — передает слова Арины ТАСС.

Вчера, 7 августа, Арина Аверина заняла четвертое место в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Ее сестра Дина Аверина стала серебряной медалисткой.

Российские спортсменки впервые с 1996 года не смогли завоевать золото в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх.