Арина Аверина — о продолжении карьеры: «Неофициально, но пока я все, отдыхаю»
07:52
Российская гимнастка Арина Аверина рассказала журналистам, что решение о продолжении совей карьеры примет после отдыха.
«Неофициально, но пока я все, отдыхаю. А потом посмотрим», — передает слова Арины ТАСС.
Вчера, 7 августа, Арина Аверина заняла четвертое место в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Ее сестра Дина Аверина стала серебряной медалисткой.
Российские спортсменки впервые с 1996 года не смогли завоевать золото в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх.
Дополнительная информация:
Читайте также
Алина Кабаева — о посте Утяшевой: «Израильская гимнастка не «вырвала победу» у нашей спортсменки, а Дину Аверину обокрали, тупо и нагло лишили заслуженной золотой медали»
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю