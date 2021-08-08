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«Массовая травля российской художественной гимнастики!» Реакция болельщиков на серебро в групповом многоборье Олимпиады

07:33
Сборная России по художественной гимнастике. Фото ОКР.
Сборная России по художественной гимнастике. Фото ОКР.
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Россиянки заняли второе место в финале группового многоборья художественной гимнастики Олимпиады в Токио (Япония).

Российские гимнастки проиграли в&nbsp;финале Олимпиады и&nbsp;завоевали серебро в&nbsp;художественной гимнастике.Художественная гимнастика — больше не наш вид спорта. «Художницы» впервые за 20 лет — без золота Игр

Наша команда выступала в следующем составе: Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова. Девушки набрали 90,400 балла.

Золотые медали выиграли спортсменки из Болгарии. Их итоговый балл — 92,100.

Болельщики недовольны решением судей:

«Массовая травля российской художественной гимнастики!»

«Нам открыто заявляют: это не ваши игры! Вам здесь не место... сначала выдавили из силовых видов спорта, теперь где ставят оценки... Гандболисток сегодня прост судьи закопают... стопудофф!»

«Это еще легко отделались. Вчера вообще ходили слухи что наши западные «партнеры» дали установку опустить художниц в групповых соревнованиях на 4-е место».

«Неужели опять засудили? В следующий раз художественную гимнастику должен судить наш суд».

«Ни Северной Кореи, ни Кубы, ни Венесуэлы, ни Белоруссии. Одни враги. Кошмар».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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