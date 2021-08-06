Мамун оценила выступление сестер Авериных в квалификации многоборья на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун высказалась о выступлении Дины и Арины Авериных в квалификации многоборья на Олимпиаде в Токио.

«По моему мнению, наши девчонки сегодня выступили отлично и были сильнее всех. Я очень рада за них, они выходили со спокойствием, внутренней уверенностью, и это самое важное, потому что нервы — один из главных факторов, который может помешать идеальному выступлению», — приводит слова Мамун ТАСС.

Дина Аверина по итогам четырех видов программы набрала 106,300 балла и стала первой. У ее сестры Арины 106,175 балла — второй результат.

Финал в личном многоборье пройдет 7 августа.