Мамун оценила выступление сестер Авериных в квалификации многоборья на Олимпиаде
15:18
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун высказалась о выступлении Дины и Арины Авериных в квалификации многоборья на Олимпиаде в Токио.
«По моему мнению, наши девчонки сегодня выступили отлично и были сильнее всех. Я очень рада за них, они выходили со спокойствием, внутренней уверенностью, и это самое важное, потому что нервы — один из главных факторов, который может помешать идеальному выступлению», — приводит слова Мамун ТАСС.
Дина Аверина по итогам четырех видов программы набрала 106,300 балла и стала первой. У ее сестры Арины 106,175 балла — второй результат.
Финал в личном многоборье пройдет 7 августа.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Поражение в Рио стало для нас трагедией. Мы ждем реванша с русскими пять лет». Норвежский журналист — о гандбольном полуфинале мечты
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю