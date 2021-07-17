Поколение Z. Они родились после 2000 года, но в Токио будут биться за медали

Десять самых перспективных молодых спортсменов нашей олимпийской сборной.

Мы уже представляли вашему вниманию десять главных звезд сборной на Олимпийских играх в Токио.

Теперь — десятка самых интересных юниоров (принцип тот же — по одному спортсмену от вида спорта). Все они родились после 1 января 2000 года, но каждый едет в Японию не только ради участия.

Арина Федоровцева, 17 лет, волейбол

Год назад Арина в интервью «СЭ» говорила, что намерена попасть в олимпийский состав. Тогда планы 16-летней на тот момент спортсменки казались очень амбициозными. Однако у нее все получилось. Более того, сейчас дочь олимпийского чемпиона Афин в гребле Сергея Федоровцева не просто в составе, а одна из главных надежд команды в Токио. Ее место в основе волейбольной сборной не обсуждается.

Климент Колесников, 21 год, плавание

Климент в 19 лет едва не завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Но в тот же год привез с ЧМ в Кванджу три медали. В Токио он хочет большего. Колесников — претендент на самые высокие места на 100 м кролем, 100 м на спине и железный участник всех эстафет 4х100 м. Не исключено, что именно он станет тем героем, который спустя 25 лет принесет российскому плаванию первое олимпийское золото в бассейне.

Анна Чернышева, 19 лет, карате

Карате впервые в олимпийской программе. И вероятно, больше его там не будет. Включение в Токио-2020 — дань уважения японцам, которые сходят с ума по этому виду спорта. В Париже-2024 каратисты за медали бороться уже не будут точно. Единственный представитель России в карате — юная Анна Чернышева. У нее серебро юношеской Олимпиады-2018 и золото чемпионата Европы этого года. А олимпийскую лицензию спортсменка завоевала вот в таком эффектнейшем стиле (посмотреть можно здесь).

Елена Михайличенко, 19 лет, гандбол

Она неплохо проявила себя еще на ЧМ-2019 — тогда ей было 17. Елена признавалась лучшим игроком месяца в Европе и все вообще шло хорошо, но в октябре Михайличенко получила тяжелейшую травму — разрыв «крестов». До конца мая не играла вообще. В Токио запрыгнула в последний вагон. Запасной. Но сыграть еще может, решение будет приниматься непосредственно в Японии. С учетом того как быстро Елена набирает обороты, все может быть.

Виктория Листунова, 16 лет, спортивная гимнастика

Вике, как, например, и Арине Федоровцевой, перенос Олимпиады на год только на руку. В прошлом году Листунова была совсем юной. А в этом впервые выступила на чемпионате России — и сразу выиграла. Поехала на чемпионат Европы — победила в престижнейшем многоборье. Хорошо бы эту серию продолжить и в Токио.

Виктория Мешкова, 20 лет, скалолазание

Вика выжгла Евро-2020, завоевав сразу три золота. Кажется, она пришла в скалолазание всерьез и надолго. Угроз олимпийским перспективам этого вида спорта нет — наоборот, в Париже-2024 будет уже два комплекта медалей. Но Мешкова явно хочет взять свое уже сейчас.

Сергей Козырев, 18 лет, вольная борьба

Каждый, кто попадает в состав олимпийской сборной России по борьбе, априори звезда. Потому что чемпионат страны иной раз выиграть сложнее Олимпиады. Часто бывает, что кто-то ждет своего шансы выступить на международных стартах до 30 лет. А Сергей отобрался в Токио в 18! Причем он — супертяж! В этом году Козырев выиграл олимпийскую квалификацию, а на Евро дошел до финала, где уступил олимпийскому чемпиону Рио турку Тахе Акгюлю. Ждем реванша в Токио?

Дарья Семьянова, 18 лет, стрельба

В стрельбе у России большие традиции, но олимпийского золота не было с Афин-2004. Может быть, юная звезда прервет эту грустную серию? На Евро-21 она уже первенствовала в трапе, обыграв в борьбе олимпийскую чемпионку Лондона Джессику Росси.

Алиса Тищенко, 17 лет, художественная гимнастика

Алиса — самая юная «художница» в олимпийской сборной. Она была одним из героев юниорского ЧМ-2019 в Москве, а теперь уверенно смотрится в основной команде. Возможно, именно Тищенко составит наибольшую конкуренцию сестрам Авериным в следующем олимпийском цикле.

Кирилл Бородачев, 21 год, фехтование

У этого парня пока нет громких побед на международной арене. Но в апреле он стал чемпионом России в рапире. Напомним, что в этом виде Россия выиграла командный турнир в Рио. А спустя год Дмитрий Жеребченко, которого на ОИ-2016 не было, взял золото ЧМ. То есть конкуренция здесь у нас огромная. И первый номер рейтинга в стране сейчас — именно Кирилл.