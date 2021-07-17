Сколько стоит отменить Олимпиаду прямо сейчас? И почему у МОК нет таких денег

Количество инцидентов с положительными тестами на ковид, связанными с Токио-2020, растет как снежный ком. Но Томасу Баху и японцам отступать некуда.

Оргкомитет Токио-2020 подтвердил первый случай заражения коронавирусом в олимпийской деревне. Положительный тест на COVID-19 сдал один из тренеров. Страна, из которой он приехал, не называется из соображений конфиденциальности. Тренер помещен в 14-дневный карантин, из которого сможет выйти при наличии нескольких отрицательных ПЦР. Тест, взятый у этого человека в аэропорту после прилета, дал отрицательный результат. И его заражение дает в руки противников проведения Игр-2020 новые аргументы. Тезис МОК о «безопасной Олимпиаде» в настоящий момент рушится на глазах.

By this time next week the Olympic Games will be officially on! ?



Who else can't wait for #Tokyo2020!? ?#Olympics #StrongerTogether pic.twitter.com/XrkNJHhhWB — Olympics (@Olympics) July 17, 2021

Нелепые гарантии

Правительство Японии и Международный олимпийский комитет, взявшиеся проводить Олимпиаду в тот момент, когда в мире продолжает полыхать пандемия, постоянно находятся под огнем критики. Их обвиняют в том, что ради денег они готовы рискнуть жизнями тысяч японцев и участников соревнований. Ведь Игры-2020 — крупнейшее очное событие на планете с начала распространения коронавируса. В Токио в общей сложности приедут более 80 тысяч иностранцев примерно из 200 стран. Это почти гарантирует появление новых штаммов и дальнейшее распространение вируса даже при соблюдении самых строгих карантинных правил. Более 80 процентов жителей японской столицы выступали за отмену или перенос Игр, но их мнение проигнорировали.

Руководители МОК и оргкомитета отвечают критикам, что меры против распространения заразы во время Игр-2020 более чем достаточны для «безопасной Олимпиады». Кроме того, для снижения рисков организаторами олимпийских мероприятий сделаны грандиозные уступки. Помимо переноса ОИ-2020 на один год (который обошелся в несколько миллиардов долларов), оргкомитет фактически похоронил свою билетную программу стоимость около 800 миллионов долларов. Въезд в Японию иностранным болельщикам запрещен, а для местных трибуны будут открыты только за пределами Большого Токио и с очень серьезными ограничениями. Деньги почти за все проданные билеты придется вернуть. Убыточной со всех точек зрения получилась и эстафета олимпийского огня.

Кроме того, из-за сокращения числа гостей Олимпиады большие убытки понесут отели и сектор общепита — здесь потери тоже исчисляются сотнями миллионов. Игры, которые должны были стать триумфом японской экономики, уже обернулись для страны-организатора финансовым кошмаром. И тезис о том, что отменить Игры было бы намного дешевле, чем проводить в такой обстановке, сейчас очень популярен в Японии, даже если не принимать во внимание моральный аспект. А не принимать его нельзя, потому что сейчас японское правительство и оргкомитет несут грандиозные имиджевые потери, в том числе из-за того, что декларированные властями гарантии эпидемиологической безопасности выглядят нелепыми на фоне новостей о ковидных инцидентах с прибывающими в Токио гостями Игр-2020.

Олимпиада во что бы то ни стало

Среди причастных к Олимпиаде людей выявлено уже полтора десятка носителей ковида. Среди помещенных в карантин — спортсмены, тренеры и персонал команд, а также журналисты. Также с начала июля заболели около три десятка волонтеров и представителей обслуживающего персонала Игр-2020. Вот только некоторые из известных инцидентов, помимо тренера из олимпийской деревни.

— COVID-19 выявлен у одного из австралийских пловцов. Рассматривается вопрос о помещении в карантин всей сборной Австралии — одной из сильнейших команд мира.

— Из-за положительных тестов от вылета в Токио отказались американский баскетболист Брэдли Бил, теннисисты Дэн Эванс (Великобритания) и Алекс де Минаур (Австралия). Никто из них не подозревал, что болен, пока не начал проверку перед Олимпиадой. Сборная России по регби-7 также находится под усиленным контролем после положительного теста, сданного на сборах массажистом.

— Сборная ЮАР по регби-7 и восемь человек из кенийской делегации находятся в карантине, после того как коронавирус был выявлен у пассажиров рейсов, которыми эти команды прилетели в Токио.

— 30 спортсменов из Бразилии оказались заперты в японском отеле, после того как у семи его сотрудников был выявлен коронавирус.

— Тренер из сборной Нигерии после прибытия в Японию сдал положительный тест на коронавирус и был госпитализирован в одну из больниц Токио. Положительные тесты были также зафиксированы в делегациях Уганды, Израиля и Сербии. Причем находившийся в карантине угандиец умудрился сбежать из отеля и заявил о желании остаться на ПМЖ в Японии.

Разумеется, на фоне тысяч спортсменов и тренеров, приезжающих в эти дни в Токио, эти случаи — капля в море. И отсев зараженных как раз говорит о проявленной японцами бдительности. Однако инциденты создают ажиотаж и ставят под сомнение тезис о том, что олимпийская деревня во время Игр станет самым безопасным местом в Токио. Ну и главный вопрос — зачем весь этот ужас властям Японии? Почему они не смогли отказать МОК в их желании провести Олимпиаду во что бы то ни стало?

МОК станет банкротом в случае отмены Игр

Отношения с МОК действительно главная причина, по которой японцы не свернули проект Олимпиады еще год назад. Мощная экономика Страны восходящего солнца так или иначе переварит олимпийские убытки, а вот для МОК и связанных с ним международных структур отмена Игр может стать смертельной. Доходы от реализации прав на телетрансляции — основа бюджета Международного олимпийского комитета, и отсутствие этих поступлений способно привести организацию к банкротству. Как и обязательства МОК по коммерческим правам, которые так или иначе увязаны с проведением Игр. Япония точно не собирается стать страной, которая похоронит МОК, даже при условии негативных политических последствий для нынешнего японского руководства.

Если бы Игры были отменены год или даже полгода назад, МОК, возможно, еще мог бы как-то выкрутиться за счет кредитов и спонсорской помощи. Но сейчас, когда маховик проведения Игр запущен, состоялись все отборочные старты и тысячи спортсменов, судей, тренеров и журналистов начали приезжать в Токио, последствия в случае внезапной отмены Олимпиады точно станут фатальными для МОК. И произойдет это только в случае каких-то совсем уже непредвиденных форсмажорных обстоятельств типа стихийного бедствия. Постепенный рост заболеваемости ковидом в Японии причиной для остановки проекта сейчас точно не станет.

Некоторое время назад Томас Бах говорил, что Игры-2020 станут Олимпиадой победителей, имея в виду, что они знаменуют окончание пандемии и победу человечества над коронавирусом. Однако реальность оказалась другой. Стартующие 23 июля ОИ — это скорее масштабный эксперимент, попытка удержать вирус под контролем в условиях тесного взаимодействия больших масс людей. Тестируются меры контроля, профилактика заболевания, «пузыри» и «чистые зоны». Не исключено, что все это пригодится человечеству в будущем, если окончательно победить ковид и тому подобные гадости так и не удастся. Наверное, спортсменам и жителям Японии сейчас не очень комфортно чувствовать себя подопытными кроликами. Но здесь им можно только посочувствовать, потому что ждать отмены Олимпиады-2020 в данный момент уже просто глупо.