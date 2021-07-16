10 главных звезд России на Олимпийских играх в Токио. Кто они?

До главного спортивного события года остаются считанные дни

Многострадальная Олимпиада в Токио все-таки состоится. Старт — уже на следующей неделе. Вашему вниманию — десятка самых громких, ярких и титулованных российских спортсменов, которые выступят в Японии. Как и каждый рейтинг, этот носит субъективный характер. Даже в редакции «СЭ» мнения сильно разошлись. Поэтому предлагаем вам оставлять свои варианты в комментариях. Возможно, они будут более справедливыми. Единственное условие — от каждого вида спорта может быть только один спортсмен.

Вот наша десятка. Это не значит, что мы не переживаем в Токио за остальных россиян, просто эти спортсмены, на наш взгляд, немного выделяются на общем фоне и имеют высокие шансы подтвердить свой звездный статус на Играх-2020.

Абдулрашид Садулаев, 25 лет, вольная борьба

Его называют Русским Танком. Прямо сейчас именно он — лицо мировой борьбы. У него больше миллиона подписчиков в Instagram, им восхищается Хабиб. Несмотря на молодость, Садулаев уже четырехкратный чемпион мира. И в Токио едет с одной целью — стать двукратным олимпийским чемпионом. Атакующий стиль Абдулрашида завораживает. Он не из тех, кто выигрывает балл и начинает сушить поединок. Его задача — вынести каждого соперника. Только посмотрите, что он делает с конкурентами.

Светлана Ромашина, 31 год, синхронное плавание

Российское синхронное плавание — это бренд. А Ромашина — главная звезда в истории этого вида спорта. Она уже побила все рекорды, выиграв в Кванджу-2019 свое 21-е золото на чемпионатах мира. Этот человек просто не знает, что такое проигрывать. Игры в Токио станут для Светы четвертыми. На данный момент в ее карьере пять золотых медалей. Больше в «синхроне» нет ни у кого. Но в Японии спортсменка выступит и в дуэте, и в группе. И вероятность успеха вам прекрасно известна.

Даниил Медведев, 25 лет, теннис

Медведев — пожалуй, самый узнаваемый спортсмен из российской делегации в Токио на международном уровне. Даниил — настоящая звезда в одном из самых популярных видов спорта в мире. Он насмерть бился в финале US Open с Надалем, в этом году играл за титул с Джоковичем на Australian Open, побеждал на итоговом турнире ATP в Лондоне. Сейчас россиянин второй в мировом рейтинге, а его эпатажное поведение на корте только усиливает интерес к нему.

Анна Вяхирева, 26 лет, гандбол

Гандбольный Месси — и этим все сказано. Ее левая — произведение искусства. Она может бросить ей с такой силой, что Роберто Карлос будет в шоке, может подкрутить так, что у Куарежмы отвиснет челюсть, а может сделать настолько хитрый пас, что где-то в мире улыбнется один Иньеста. Перспективы всей нашей гандбольной сборной во многом будут зависеть от того, в какой форме к турниру подойдет именно Анна Вяхирева.

Софья Великая, 36 лет, фехтование

Великая — самая скромная в нашем списке. У нее нераскрученный вид спорта, она не попадала в скандалы. В этом смысле все довольно скучно. Но не включить Софью в десятку — преступление. Свое первое золото на чемпионатах мира она выиграла 17 лет назад. Европу — за год до этого. С тех пор было завоевано бессчетное количество титулов. Было и олимпийское золото — в Рио. После чего Великая ушла в декретный отпуск. Родила второго ребенка. И, несмотря на возраст и полную медальную коллекцию... снова вернулась. После этого за два ЧМ она выиграла четыре медали (две личных, две в команде). Это ли не спортивный подвиг?

Никита Нагорный, 24 года, спортивная гимнастика

У России со времен Алексея Немова не было олимпийских чемпионов в суперпрестижном многоборье. Теперь, наконец, появился человек, который может изменить все. Никита Нагорный. Абсолютный чемпион мира-2019. Этот парень — просто уникум. Спортивные достижения он успешно совмещает с блогингом — у него миллионы просмотров в Instagram и TikTok, раскрученный YouTube-канал. Но и это еще не все: у Никиты есть собственный гимнастический клуб «Академия чемпионов», в котором занимаются дети и имеют возможность потренироваться любители. Как он все успевает — никто не понимает.

Мария Ласицкене, 28 лет, легкая атлетика

Она должна была легко победить в Рио, но из-за бана ВФЛА осталась без Олимпиады. После этого Мария выиграла два чемпионата мира, Европу и выдала серию из 45 победных стартов подряд. Завоевать золото в Токио будет непросто, сейчас очень хороша Ярослава Магучих из Украины. Но в том, что именно Ласицкене — первая звезда нынешней легкоатлетической сборной, сомнений нет.

Юлия Ефимова, 29 лет, плавание

Самая яркая и титулованная спортсменка в истории российского плавания. Почти наверняка Токио-2020 — ее лебединая олимпийская песня. И отнюдь не Юля — главный претендент в команде на победы на предстоящих Играх. За золото будут биться Рылов, Чупков и Колесников. Для Ефимовой, после того как ее окончательно отрезали от коронных 200 м, любая медаль будет за счастье. Но именно появление Юли в бассейне вызовет наибольший ажиотаж у спортивной аудитории России. Ее слова разлетятся по сети, каждый новый пост в Instagram будет привлекать внимание, а результаты — обсуждаться экспертами. Такова реальность: пока Ефимова в сборной — она будет главной звездой.

Дина Аверина, 22 года, художественная гимнастика

Уже пора привыкнуть, что наши примы в художественной гимнастике становятся большими медийными личностями. Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева... И даже необязательно суперпримы — Ляйсан Утяшеву знают все. Сейчас первый номер сборной — Дина Аверина. Она выигрывала все чемпионаты мира в многоборье, начиная с 2017 года. И является безоговорочным фаворитом Токио. Что интересно, второй номер в мире — ее сестра-близнец Арина. Они уже сейчас узнаваемы на уровне с футболистами сборной, но после Токио их популярность должна взлететь куда-то к запредельным показателям.

Максим Михайлов, 33 года, волейбол

Волейбол — главная надежда России в Токио в игровых видах. У нас прекрасные пары в пляжке, очень именитые ребята и девушки в классике. Выбрать кого-то одного из всей этой плеяды непросто. Но все-таки пройти мимо знаменосца сборной на открытии невозможно. Максим — это огромное количество титулов и невероятная стабильность. Единственный олимпийский чемпион в команде. Он уже 13 лет главная ударная сила мужской сборной и регулярно попадает в списки лучших по всем мировым рейтингам. Михайлов — мощь.