Колесников крушит мировые рекорды. Но свою коронку в Токио он не поплывет

Ее просто нет в олимпийской программе.

20-летний Климент Колесников пока главный хедлайнер плавательного чемпионата Европы в Будапеште. В первый день он хлопнул мировой рекорд на 50 м на спине, а спустя 40 минут показал абсолютно лучшее время в победной для России кролевой эстафете 4х100 м.

Во вторник Климент снова на передовой. Именно он с первым временем квалифицировался в полуфинал престижнейших 100 м в/с. Вечером, правда, парень в розовой шапочке отработал сотню не на максимальных оборотах. Но это было объяснимо — через полчаса его ждал финал в полтиннике на спине, смысла рвать не было. И россиянин забрал на нем законное золото. Попутно обновив свой же мировой рекорд! Теперь его лучший результат — 23,80. При том, что никто в мире больше никогда не менял 24 секунды.

В Японии будет непросто

У Колесникова сейчас просто подавляющее преимущество перед всеми на этой дистанции. Для 50 м разрывы в 0,2-0,3 — огромная редкость. Ведь там малейшая промашка стоит медали. Но россиянин сейчас безгранично доминирует в спринте, борясь даже не с соперниками, а со своими же мировыми рекордами.

В этой связи очень жаль, что в олимпийскую программу так и не включают полтинники, кроме кролевого. Разговоры были, но суперзрелищным и непредсказуемым дистанциям МОК предпочел добавить в плавательную программу мужские 800 м и женские 1500 м. Почему так — объяснений нет. Но поговаривают, что это продавлено под мегазвезду американского плавания Кэти Ледеки, которая теперь будет претендовать сразу на как минимум пять золотых в Токио.

Колесникову же в Японии на личных дистанциях будет непросто. На 100 и 200 м на спине есть Евгений Рылов, и к Олимпиаде именно он подходит в статусе мирового лидера в плавании на спине. На сотне кролем Климент тоже чудо как хорош, но там есть Калеб Дрессел — главная звезда мирового плавания. Получается так, что 20-летний россиянин реально может цепляться в Токио сразу за три личные медали, но вот превратить хотя бы одну из них в золотую будет очень непросто.

Битва Колесникова и Минакова

Что касается остальных наших в Будапеште, то безусловным героем номер два по итогам стартовых дней стал 21-летний Мартин Малютин. Его победа на 400 м кролем — сенсация. На этой дистанции после ухода Юрия Прилукова у России был большущий провал. Казалось, беспросветный. Но Мартин, коронка которого — 200 м, не просто заскочил на пьедестал, а выиграл. Причем соперники были серьезные. И его 3.44,18 — вполне себе перспективные секунды. В финал Олимпиады попадать абсолютно реально.

Завтра нас ждет очень интересный день. Во-первых, мужские 4х200 м и медальный заплыв Анастасии Фесиковой на 50 м на спине. Во-вторых, заруба Колесникова и Андрея Минакова на 100 м кролем. В-третьих, финал на 100 м брассом поплывет Юлия Ефимова. Ей после тяжелейшего чемпионата России, по итогам которого она не отобралась в команду на коронных 200 м, есть что доказывать.

Чемпионат Европы по плаванию. Второй день



Женщины. Кроль. 50 м. 1. Крамовидйойо (Нидерланды) — 23,97... 4. Каменева (Россия) — 24,29. 800 м. 1. Квадарелла (Италия) — 8.20,23. 2. Кирпичникова — 8.21,26. 3. Егорова (обе — Россия) — 8.26,56. Баттерфляй. 1. Нтоунтанаки (Греция) и Уоттел (Франция) — 57,37... 4. Чимрова (Россия) — 57,65... 7. Суркова (Россия) — 58,21.



Мужчины. Спина. 50 м. 1. Колесников (Россия) — 23,80 (мировой рекорд)... 5. Тарасевич (Россия) — 24,72.



Микст. Эстафета 4х200 м. 1. Великобритания — 7.26,67. 2. Италия — 7.29,35. 3. Россия (Щеголев, Красных, Егорова, Кирпичникова) — 7.31,54.