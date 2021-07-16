Один спортсмен пропал, другой депортирован. Африканцы уже сделали Олимпиаду нескучной

Угандийцы пока главные разносчики вируса на Играх-2020.

До открытия Олимпиады в Японии осталось еще 7 дней, но многие спортсмены уже прибыли в Японию. В этом году ехать имеет смысл заранее, потому что тесты на коронавирус и возможные карантины могут сильно осложнить подготовку. Когда на соревнование прибывает несколько тысяч людей со всего мира, привоз с собой коронавируса хотя бы кем-то неизбежен. И первые случаи не заставили себя ждать.

Меньше всего повезло сборной Уганды. От страны предварительно было заявлено на Олимпиаду чуть более 20 человек. Однако проблемы начались уже в аэропорту. У одного из недавно вакцинировавшихся спортсменов был найден коронавирус. Если кому интересно — вакцина была от AstraZeneca.

Кто конкретно это был — СМИ не сообщили. Известно, что на борту находились боксеры, тяжелоатлеты и пловцы. Спортсмена погрузили на борт и отправили обратно. Остальные африканцы сели в автобус и поехали в Осаку, где им было предписано находиться на изоляции аж 14 дней — поскольку все они контактировали с зараженным. Позже в сборной был выявлен еще один случай ковида, но уже у административного персонала.

После двухнедельного карантина можно сойти с ума — многие из вас помнят это по прошлогодней весне. Кажется, надоело сидеть в четырех стенах и еще одному сыну пустынь и саванн. 20-летний тяжелоатлет Джулиус Ссекитолеко выбрал свободу и перед тем, как у него хотели взять очередной тест на коронавирус, исчез в неизвестном направлении. Последний раз, как сообщают японские СМИ, его видели в гостинице в пятницу утром. Полиция уже начала розыск. Хочется надеяться, что по крайней мере жизни тяжелоатлета ничто не угрожает.

Ugandan weightlifter Julius Sekitoleko has gone missing from his hotel near an athletic training camp with a week from the opening of the Tokyo Games.He's one of the 9 Ugandans stationed in Izumisano a town in Japan with hopes of taking part in the Tokyo Olympics.#CapitalSports pic.twitter.com/auP3bY4QOj — Capital FM Uganda (@CapitalFMUganda) July 16, 2021

Африканец не захотел домой?

Ссекитолеко, конечно, не был фаворитом Игр. Он вообще довольно щуплый парень, на чемпионатах мира, как и прочие угандийцы в последние годы, не участвовал. Выступает в категории до 67 килограммов, является призером последнего чемпионата Африки. Как обнаружили журналисты Kyodo News после нескольких часов поисков, на самом деле угандиец не должен был вообще участвовать в Олимпиаде. Он проиграл квалификационный турнир и не дождался снятия соперников. Джулиус должен был 20 июля улететь домой. Но возвращаться в Уганду в планы молодого человека не входило.

Интересно, что президент угандийской федерации Салим Мусоке обвинил во всем японцев. «Когда я получил сообщение, то удивился, что же произошло, если их так хорошо охраняют? Что произошло с безопасностью, о которой они столько говорят? Пропадающие спортсмены — не очень хорошо для Японии. Их правительство должно найти этого парня, я молюсь за это. Они должны найти этого парня, а мы его исключим из спорта».

В общем, Джулиусу теперь отступать некуда. Если он хочет остаться в спорте, то лучше не возвращаться, а думать о смене внешности. Кажется, последним сдавшимся солдатом Второй мировой был как раз японец — Хироо Онода, которого обнаружили в филиппинских джунглях в 1974 году. Ссекитолеко остается только повторить его подвиг.

Ugandan weightlifter, Julius Ssekitoleko has gone missing during an Olympic training camp in Japan, one week before the Tokyo Games open, officials said Friday

??? pic.twitter.com/hKgJlxVJwD — Dr Daniel Marven (@danielmarven) July 16, 2021

Еще один имиджевый удар по Играм

Это особенно интересно в свете заявляемых МОК мер о специальном периметре для олимпийцев. Обещано, что по городам Японии не дадут гулять просто так ни спортсменам, ни журналистам — никому из приехавших гостей. Хотя президент комитета Томас Бах сегодня успешно ускользнул из Токио в Хиросиму. Но, в отличие от угандийца, он о планах заявлял заранее.

Кто-то из вас махнет рукой на Джулиуса, мол, что взять с этих угандийцев. Но на самом деле антиковидные правила в Африке весьма жесткие. В соседней с Угандой Руанде одного из марафонцев, отобравшегося на Игры-2020, просто выкинули из команды за то, что он без разрешения тренера покинул лагерь, где проходили сборы. Он даже не подхватил ковид и не прибыл еще на Олимпиаду — его наказали свои. Так что дело не только в африканском нигилизме.

А если серьезно, то все это дополнительно бьет по имиджу Олимпиады, который и без того очень спорный. Человек, который может быть переносчиком инфекции, не зная ни языка, ни местных обычаев, разгуливает где-то по Осаке, и его не может найти даже полиция. Вряд ли это добавит вдохновения в проведении Игр народу, который их принимает.