ОКР определил состав своей сборной на токийскую Олимпиаду.

В списке ОКР 335 человек. Вчера при сложении составов сборных по всем видам получалось 336. Но после бюрократических утрясок выяснилось, что в одной из команд просто нечаянно внесли лишнюю запасную в основу. В Токио будет именно 335 россиян — если включенную в заявку травмировавшуюся теннисистку Дарью Касаткину заменит Светлана Кузнецова. Пока в ответ на запрос «СЭ» ее представитель сказал о том, что Светлана «не будет сейчас ничего комментировать».

335 участников — значительно больше, чем в Рио-де-Жанейро пять лет назад, куда россиян массово не пускали из-за допингового скандала. Но меньше, чем на любых других Играх. В Пекине, например, наших было 455. А если сравнивать с американцами, то наше представительство сейчас почти в два раза скромнее. Сказались в том числе ограничения в легкой и тяжелой атлетике и поражения в некоторых игровых видах спорта. Официальная задача от ОКР — вернуться в тройку, в которой мы не были с 2008-го. Сделать это будет непросто. В Рио Россию отделило от занявшего третье место Китая 7 золотых медалей и 8 — от Великобритании.

Но, исходя из результатов чемпионатов мира, шансы на это есть. «СЭ» внимательно изучил списки тех, кто будет стараться выполнить статусную задачу.

Пол и возраст

В сборной России 150 мужчин (44,8%), женщин — заметно больше, 185 (55,2%). Средний возраст — 27 лет. Самый молодой атлет — представительница спортивной гимнастики Виктория Листунова, которой 12 мая исполнилось 16 лет. Удивительно, но в этом году средний возраст их коллег из «художки» заметно выше — 23,1 года. В команду даже попала 30-летняя Анастасия Максимова. А самая возрастная сборница в команде ОКР — 56-летняя Инесса Меркулова из конного спорта. Первая Олимпиада настигла ее в 51 год, в Рио она выступала на ставшем легендарным коне Мистер Икс. До Олимпиады он дважды списывался на бойню.

Хотя если брать весь состав делегации с учетом тренеров, то в велоспорте до сих пор работает Александр Кузнецов, родившийся в 1941 году под Брянском буквально за месяц до оккупации, а в спортивной гимнастике трудится легендарная пара Родионенко — Валентине Александровне 84 года, Андрею Федоровичу — 78.

Профессии, родственники и регионы

Помимо спортсменов (335 основных и 20 запасных) в сборной много представителей других профессий. В Токио едут тренеры, руководители федераций, начальники команд, ковид-офицеры, массажисты, врачи, менеджеры, механики (это в велоспорте), коноводы (это понятно где), операторы (в волейболе, где надо вести лайв-статистику), ветврачи и психологи (таковых только два, в сборной по художественной гимнастике и общий — в Олимпийской деревне). В официальном списке делегации нет должности духовника, хотя сообщалось, что священник Андрей Алексеев поедет с командой в Токио.

Что касается регионов, Россия представлена довольно богато — хотя была бы еще богаче, если бы спортсмены не меняли прописку после переезда в Москву, Подмосковье или Петербург. Столица занимает почти треть сборной (91 человек). Всего в сборной России представлено 49 субъектов из 85, а с учетом параллельных зачетов — 56. Но нет значимого числа заметных регионов — например, 2,5-миллионного Пермского края или Белгородской области. Самый маленький регион с представительством — Севастополь.

Самые представленные регионы.

Единственный человек в команде, волейболистка Анна Лазарева, не имеет региона — напротив ее фамилии написано «за рубежом». Она действительно играет в стамбульском «Фенербахче», хотя родилась в Москве. Но родившиеся за рубежом в нашей сборной есть, причем как раз в волейбольной, — Ирина Воронкова, например, появилась на свет в том же Стамбуле.

Что касается родственных связей, то сразу приходит на ум, что в художественной гимнастике более чем вероятна победа одной из сестер-близнецов — Дины и Арины Авериных. В триатлоне Россию представляют братья Полянские, Дмитрий и Игорь. В гандболе в российской команде выступают сестры — Анна Вяхирева и Полина Кузнецова. А в плавании, например, у нас сразу две Дарьи Устиновы, но они не родственницы и выступают в разных дисциплинах (одна — кролистка, вторая — спинистка). В фехтовании будет выступать дочь главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова София.

Чемпионы и иностранцы

Заслуженных мастеров спорта (часто это призеры Олимпиад или чемпионатов мира) в сборной 139 человек, это 41,5%, мастеров спорта международного класса — 136, мастеров спорта — 54, кандидатов в мастера спорта — 4, 1-й спортивный разряд — 3, включая одну из лучших волейболисток сборной в последних матчах Арину Федоровцеву. В трех видах спорта сборные полностью состоят из ЗМС — это греко-римская борьба, синхронное плавание и тхэквондо. Олимпийских чемпионов в нынешней сборной 24 человека.

Представительство по всем видам спорта.

Наших спортсменов нет в бейсболе/софтболе, большом баскетболе, хоккее на траве, футболе, гольфе, скейтбординге и серфинге. Россия представлена примерно в 83% видов спорта.

Немало в российской делегации иностранцев. Как минимум это тренеры обеих волейбольных сборных — финн Томас Саммельвуо и итальянец Серджио Бузато. Прыгунью в длину Дарью Клишину везет в Токио знаменитый американец, олимпийский чемпион Афин (2004-го, а не 1896-го) Дуайт Филлипс. Иностранные тренеры есть в гребном слаломе (француз), каратэ (иранец), гандболе (словак), академической гребле (литовец Масилионис, чуть ли не бежавший из своей сборной), теннисе, стрельбе и нескольких других видах. И конечно, как без нашей главной надежды — иностранцев-коноводов. Их, судя по списку, сразу трое, и не про всех в принципе можно найти хоть какую-то информацию в интернете.

Такая вот — отчасти необычная и загадочная, под олимпийским флагом — команда едет из России в Токио.

Сборная ОКР на Олимпиаде в Токио (только спортсмены основы, без запасных)

Бадминтон (4)

Владимир Иванов, 03.07.1987 — чемпион Европы

Сергей Сирант, 12.04.1994

Иван Созонов, 06.07.1989 — чемпион Европы

Евгения Косецкая, 16.12.1994

Баскетбол 3х3 (8)

Александр Зуев, 04.10.1996

Илья Карпенков, 17.02.1997

Кирилл Писклов, 22.09.1996

Станислав Шаров, 29.05.1995

Юлия Козик, 17.02.1997

Анастасия Логунова, 20.07.1990

Ольга Фролкина, 28.07.1997

Мария Черепанова, 28.08.1987

Бокс (11)

Глеб Бакши, 12.11.1995 — чемпион мира

Альберт Батыргазиев, 23.06.1998

Иван Верясов, 10.07.1993

Муслим Гаджимагомедов, 14.01.1997 — чемпион мира

Андрей Замковой, 04.07.1987 — чемпион мира

Габил Мамедов, 19.04.1994

Имам Хатаев, 31.08.1994

Людмила Воронцова, 22.02.1999

Саадат Далгатова, 30.10.1988

Земфира Магомедалиева, 08.02.1988 — чемпион мира

Светлана Солуянова, 21.09.1994

Велоспорт-ВМХ (5)

Евгений Клещенко, 16.01.1992

Ирек Ризаев, 01.10.1997

Наталья Афремова, 14.11.1998

Елизавета Посадских, 10.03.1994

Наталья Суворова, 22.08.1995

Велоспорт-маунтинбайк (2)

Антон Синцов, 03.02.1985

Виктория Кирсанова, 29.10.1998

Велоспорт-трек (7)

Иван Гладышев, 13.08.2001

Денис Дмитриев, 23.03.1986 — призер Олимпиады, чемпион мира

Павел Якушевский, 24.09.1987 — чемпион Европы

Анастасия Войнова, 05.02.1993 — призер Олимпиады, чемпион мира

Мария Новолодская, 28.07.1999

Гульназ Хатунцева, 21.04.1994

Дарья Шмелева, 26.10.1994 — призер Олимпиады, чемпион мира

Велоспорт-шоссе (4)

Александр Власов, 23.04.1996

Ильнур Закарин, 15.09.1989

Павел Сиваков, 11.07.1997

Тамара Дронова, 13.08.1993

Водное поло (12)

Мария Берснева, 17.12.1998

Вероника Вахитова, 13.06.1998

Надежда Глызина, 20.05.1988 — призер Олимпиады

Евгения Головина, 14.07.1999

Евгения Иванова, 26.07.1987 — призер Олимпиады, чемпион Европы

Эльвина Каримова, 25.03.1994 — призер Олимпиады

Анна Карнаух, 31.08.1993 — призер Олимпиады,

Екатерина Прокофьева, 13.03.1991 — призер Олимпиады, чемпион Европы

Алена Сержантова, 06.05.1998

Анастасия Симанович, 23.01.1995 — призер Олимпиады

Евгения Соболева, 26.08.1988 — призер Олимпиады, чемпион Европы

Анна Тимофеева, 18.07.1987 — призер Олимпиады

Волейбол (24)

Денис Богдан, 13.10.1996

Дмитрий Волков, 25.05.1995

Артем Вольвич, 22.01.1990

Валентин Голубев, 03.05.1992

Егор Клюка, 15.06.1995

Игорь Кобзарь, 13.04.1991

Ильяс Куркаев, 18.01.1994

Максим Михайлов, 19.03.1988 — олимпийский чемпион

Павел Панков, 14.08.1995

Ярослав Подлесных, 13.09.1994

Виктор Полетаев, 27.07.1995

Иван Яковлев, 17.04.1995

Ирина Воронкова, 20.10.1995

Наталия Гончарова, 01.06.1989 — чемпион мира

Екатерина Енина, 10.05.1993

Ирина Королева, 04.10.1991

Анна Лазарева, 31.01.1997

Полина Матвеева, 08.08.2002

Дарья Пилипенко, 09.06.1990

Анна Подкопаева, 16.04.1990

Ксения Смирнова, 24.04.1998

Евгения Старцева, 12.02.1989 — чемпион мира

Арина Федоровцева, 19.01.2004

Ирина Фетисова, 07.09.1994

Пляжный волейбол (6)

Вячеслав Красильников, 28.04.1991 — чемпион мира

Олег Стояновский, 26.09.1996 — чемпион мира

Илья Лешуков, 27.12.1995

Константин Семенов, 09.06.1989

Светлана Холомина, 09.11.1997

Надежда Макрогузова, 02.04.1997

Женская борьба (6)

Ханум Велиева, 10.04.1999

Наталья Воробьева, 27.05.1991 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы

Валерия Коблова, 09.10.1992 — призер Олимпиады, чемпион Европы

Любовь Овчарова, 23.10.1995

Стальвира Оршуш, 22.04.1993

Ольга Хорошавцева, 24.08.1994

Вольная борьба (6)

Сергей Козырев, 18.09.2002

Артур Найфонов, 10.05.1997

Гаджимурад Рашидов, 30.10.1995

Абдулрашид Садулаев, 09.05.1996 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы

Заурбек Сидаков, 14.03.1996 — чемпион мира

Завур Угуев, 27.03.1995 — чемпион мира

Греко-римская борьба (5)

Муса Евлоев, 31.03.1993 — чемпион мира

Сергей Емелин, 16.06.1995 — чемпион мира

Сергей Семенов, 10.08.1995 — призер Олимпиады, чемпион мира

Артем Сурков, 15.10.1993 — чемпион мира, чемпион Европы

Александр Чехиркин, 13.03.1986 — чемпион мира

Гандбол (14)

Владлена Бобровникова, 24.10.1987 — олимпийский чемпион

Полина Ведехина, 06.01.1994

Анна Вяхирева, 13.03.1995 — олимпийский чемпион

Полина Горшкова, 22.11.1989

Дарья Дмитриева, 09.08.1995 — олимпийский чемпион

Екатерина Ильина, 07.03.1991 — олимпийский чемпион

Виктория Калинина, 08.12.1988 — олимпийский чемпион

Полина Кузнецова, 10.06.1987 — олимпийский чемпион

Ксения Макеева, 19.09.1990 — чемпион мира

Юлия Манагарова, 27.09.1988

Анна Седойкина, 01.08.1984 — олимпийский чемпион, чемпион мира

Анна Сень, 03.12.1990 — олимпийский чемпион

Антонина Скоробогатченко, 14.02.1990

Ольга Фомина, 17.04.1989

Гребля на байдарках и каноэ (15)

Роман Аношкин, 31.08.1987 — призер Олимпиады

Олег Гусев, 24.04.1996

Артем Кузахметов, 19.02.1995 — чемпион мира

Евгений Луканцов, 05.12.1991

Виктор Мелантьев, 02.06.1986 — чемпион мира, чемпион Европы

Александр Сергеев, 27.02.1994

Максим Спесивцев, 08.04.1994

Владислав Чеботарь, 22.02.1997

Ирина Андреева, 26.09.1994

Варвара Баранова, 13.02.1996

Анастасия Долгова, 14.02.2000

Наталья Подольская, 14.10.1993

Олеся Ромасенко, 12.01.1990 — чемпион Европы

Кира Степанова, 12.11.1993

Светлана Черниговская, 14.04.1994

Гребной слалом (2)

Павел Эйгель, 01.03.1990

Алсу Миназова, 04.07.1998

Академическая гребля (14)

Александр Вязовкин, 09.04.1997

Никита Еськин, 22.12.1999

Илья Кондратьев, 27.03.1990

Артем Косов, 04.08.1986

Александр Матвеев, 28.08.2000

Николай Пименов, 31.01.1997

Андрей Потапкин, 12.07.1996

Мария Боталова, 08.10.1990

Екатерина Курочкина, 25.06.1994

Анастасия Лебедева, 20.05.1993

Елена Орябинская, 15.03.1994

Екатерина Питиримова, 05.07.1996

Анна Пракатень, 06.09.1992

Василиса Степанова, 26.01.1993

Дзюдо (13)

Тамерлан Башаев, 22.04.1996

Михаил Игольников, 15.10.1996 — чемпион Европы

Нияз Ильясов, 10.08.1995

Муса Могушков, 06.02.1988

Роберт Мшвидобадзе, 17.08.1989 — чемпион Европы

Алан Хубецов, 29.06.1993

Якуб Шамилов, 25.04.1991

Александра Бабинцева, 04.02.1993

Дарья Давыдова, 21.03.1991

Ирина Долгова, 26.09.1995 — чемпион Европы

Наталья Кузютина, 08.05.1989 — призер Олимпиады, чемпион Европы

Дарья Межецкая, 24.06.1994

Мадина Таймазова, 30.06.1999

Каратэ (1)

Анна Чернышева, 29.09.2001

Конный спорт (5)

Андрей Митин, 05.04.1970

Михаил Настенко, 08.08.1966

Татьяна Костерина, 17.07.1977

Александра Максакова, 25.07.1997

Инесса Меркулова, 09.11.1964

Легкая атлетика (10)

Михаил Акименко, 06.12.1995

Илья Иванюк, 09.03.1993

Василий Мизинов, 29.12.1997

Валерий Пронкин, 15.06.1994

Илья Шкуренев, 11.01.1991 — чемпион Европы

Сергей Шубенков, 04.10.1990 — чемпион мира, чемпион Европы

Дарья Клишина, 15.01.1991 — чемпион Европы

Мария Ласицкене, 14.01.1993 — чемпион мира, чемпион Европы

Анжелика Сидорова, 28.06.1991 — чемпион мира, чемпион Европы

Эльвира Хасанова, 10.01.2000

Настольный теннис (3)

Кирилл Скачков, 06.08.1987

Полина Михайлова, 31.08.1986

Яна Носкова, 02.02.1994

Парусный спорт (6)

Александр Аскеров, 26.07.1995

Денис Грибанов, 03.06.1986

Сергей Комиссаров, 03.12.1987

Павел Созыкин, 25.12.1987

Екатерина Зюзина, 08.12.1996

Анна Хворикова, 30.08.1997

Плавание в открытой воде (2)

Кирилл Абросимов, 22.11.1991 — чемпион Европы

Анастасия Кирпичникова, 24.06.2000

Плавание (35)

Илья Бородин, 14.02.2003

Михаил Вековищев, 05.08.1998

Иван Гирев, 29.06.2000

Владислав Гринев, 21.07.1996 — чемпион Европы

Михаил Довгалюк, 03.06.1995

Илья Дружинин, 23.04.1998

Александр Егоров, 19.08.2001

Андрей Жилкин, 09.03.1995 — чемпион Европы

Климент Колесников, 09.07.2000 — чемпион Европы

Александр Красных, 19.06.1995 — чемпион Европы

Александр Кудашев, 05.12.1995

Мартин Малютин, 05.07.1999

Кирилл Мартынычев, 05.05.2002

Андрей Минаков, 17.03.2002

Владимир Морозов, 16.06.1992 — призер Олимпиады, чемпион Европы

Кирилл Пригода, 29.12.1995

Евгений Рылов, 23.09.1996 — призер Олимпиады, чемпион мира

Максим Ступин, 11.05.2000

Григорий Тарасевич, 01.08.1995

Антон Чупков, 23.12.1997 — призер Олимпиады, чемпион мира

Александр Щеголев, 06.04.2002

Вероника Андрусенко, 20.01.1991

Анастасия Гуженкова, 16.08.1997

Анна Егорова, 31.05.1998

Юлия Ефимова, 03.04.1992 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы

Мария Каменева, 27.05.1999 — чемпион Европы

Елизавета Клеванович, 22.03.2001

Валерия Саламатина, 19.09.1998

Арина Суркова, 17.07.1998

Мария Темникова, 17.11.1995

Дарья Константиновна Устинова, 29.08.1998 — чемпион Европы

Дарья Сергеевна Устинова, 08.05.1998

Анастасия Фесикова, 08.05.1990 — призер Олимпиады, чемпион мира

Евгения Чикунова, 17.11.2004

Светлана Чимрова, 15.04.1996

Прыжки в воду (7)

Александр Бондарь, 25.10.1993 — чемпион Европы

Евгений Кузнецов, 12.04.1990 — призер Олимпиады, чемпион мира

Виктор Минибаев, 18.07.1991 — чемпион Европы

Никита Шлейхер, 10.06.1998 — чемпион Европы

Анна Конаныхина, 10.09.2004

Мария Полякова, 08.05.1997

Юлия Тимошинина, 23.01.1998 — чемпион Европы

Прыжки на батуте (4)

Дмитрий Ушаков, 15.08.1988 — призер Олимпиады, чемпион мира

Андрей Юдин, 06.06.1996 — чемпион мира

Сусана Кочесок, 25.02.1995

Яна Лебедева, 19.12.2001

Пулевая стрельба (11)

Антон Аристархов, 11.02.1999

Леонид Екимов, 13.09.1987 — чемпион Европы

Сергей Каменский, 07.10.1987 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы

Владимир Масленников, 17.08.1994 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы

Вадим Мухаметьянов, 24.02.1995

Артем Черноусов, 10.01.1996

Виталина Бацарашкина, 01.10.1996 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы

Анастасия Галашина, 03.02.1997

Юлия Зыкова, 25.11.1995

Юлия Каримова, 22.04.1994 — чемпион мира, чемпион Европы

Маргарита Черноусова, 24.03.1996

Регби-7 (12)

Анна Баранчук, 18.12.1993 — чемпион Европы

Яна Данилова, 07.05.1996

Елена Здрокова, 26.12.1996 — чемпион Европы

Марина Кукина, 22.08.1993 — чемпион Европы

Дарья Лушина, 01.11.1996

Дарья Норицина, 20.07.1996 — чемпион Европы

Мария Погребняк, 01.07.1996

Кристина Середина, 24.12.1994 — чемпион Европы

Надежда Созонова, 14.08.1991 — чемпион Европы

Алена Тирон, 08.12.1993 — чемпион Европы

Байзат Хамидова, 31.08.1990 — чемпион Европы

Дарья Шестакова, 06.02.1996 — чемпион Европы

Синхронное плавание (8)

Марина Голядкина, 13.06.1997 — чемпион мира, чемпион Европы

Светлана Колесниченко, 21.09.1993 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы

Полина Комар, 04.11.1999 — чемпион мира, чемпион Европы

Александра Пацкевич, 04.11.1988 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы

Светлана Ромашина, 21.09.1989 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы

Влада Чигирева, 18.12.1994 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы

Алла Шишкина, 02.08.1989 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы

Мария Шурочкина, 30.06.1995 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы

Скалолазание (3)

Андрей Рубцов, 05.08.1988

Юлия Каплина, 11.05.1993

Виктория Мешкова, 20.09.2000

Современное пятиборье (3)

Александр Лифанов, 15.04.1996

Ульяна Баташова, 16.08.1994

Гульназ Губайдуллина, 14.02.1992 — чемпион мира

Спортивная гимнастика (12)

Денис Аблязин, 03.08.1992 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы

Давид Белявский, 23.02.1992 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы

Артур Далалоян, 26.04.1996 — чемпион мира, чемпион Европы

Александр Карцев, 31.12.2001

Никита Нагорный, 12.02.1997 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы

Владислав Поляшов, 04.04.1995

Лилия Ахаимова, 17.03.1997

Елена Герасимова, 21.06.2004

Анастасия Ильянкова, 12.01.2001

Виктория Листунова, 12.05.2005

Ангелина Мельникова, 18.07.2000 — призер Олимпиады, чемпион Европы

Владислава Уразова, 14.08.2004

Стендовая стрельба (6)

Алексей Алипов, 07.08.1975 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы

Максим Кабацкий, 23.12.1996

Зиля Батыршина, 23.07.1999

Наталья Виноградова, 14.07.1993

Дарья Семьянова, 13.08.2002

Екатерина Субботина, 11.02.1995

Стрельба из лука (4)

Галсан Базаржапов, 01.11.1994

Светлана Гомбоева, 08.06.1998

Елена Осипова, 22.05.1993

Ксения Перова, 08.02.1989 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы

Теннис (10)

Аслан Карацев, 04.09.1993

Даниил Медведев, 11.02.1996

Андрей Рублев, 20.10.1997

Карен Хачанов, 21.05.1996

Екатерина Александрова, 15.11.1994

Елена Веснина, 01.08.1986 — олимпийский чемпион

Вера Звонарева, 07.09.1984 — призер Олимпиады

Дарья Касаткина, 07.05.1997*

Вероника Кудерметова, 24.04.1997

* Может быть заменена на Светлану Кузнецову.

Триатлон (4)

Дмитрий Полянский, 19.11.1986

Игорь Полянский, 16.01.1990

Анастасия Горбунова, 17.05.1994

Александра Разаренова, 17.07.1990

Тхэквондо (4)

Михаил Артамонов, 20.07.1997 — чемпион Европы

Владислав Ларин, 07.10.1995 — чемпион мира, чемпион Европы

Максим Храмцов, 12.01.1998 — чемпион мира, чемпион Европы

Татьяна Минина, 18.04.1997 — чемпион Европы

Тяжелая атлетика (2)

Тимур Наниев, 20.09.1994

Кристина Соболь, 30.11.1991

Фехтование (18)

Сергей Бида, 13.02.1993 — чемпион Европы

Антон Бородачев, 23.03.2000

Кирилл Бородачев, 23.03.2000

Камиль Ибрагимов, 13.08.1993 — чемпион мира, чемпион Европы

Константин Лоханов, 10.11.1998

Владислав Мыльников, 12.09.2000

Вениамин Решетников, 28.07.1986 — чемпион мира, чемпион Европы

Павел Сухов, 07.05.1988 — чемпион Европы

Сергей Ходос, 14.07.1986 — чемпион Европы

Софья Великая, 08.06.1985 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы

Инна Дериглазова, 10.03.1990 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы

Аделина Загидуллина, 13.01.1993 — чемпион мира, чемпион Европы

Виолетта Колобова, 27.07.1991 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы

Лариса Коробейникова, 26.03.1987 — призер Олимпиады, чемпион мира, чемпион Европы

Юлия Личагина, 07.04.1994

Айзанат Муртазаева, 23.09.2001

Ольга Никитина, 26.11.1998 — чемпион мира, чемпион Европы

София Позднякова, 17.06.1997 — чемпион мира, чемпион Европы

Художественная гимнастика (7)

Дина Аверина, 13.08.1998 — чемпион мира, чемпион Европы

Арина Аверина, 13.08.1998 — чемпион мира, чемпион Европы

Анастасия Близнюк, 28.06.1994 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы

Анастасия Максимова, 27.06.1991 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы

Анастасия Татарева, 19.07.1997 — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы

Алиса Тищенко, 17.02.2004

Ангелина Шкатова, 25.01.2001