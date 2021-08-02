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Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ

14:11
Мария Захарова.
Мария Захарова.
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Немецкий журналист Хайо Зеппельт в своем Twitter обратился к Международному олимпийскому комитету из-за ролика с участием официального представителя МИД Марии Захаровой, в котором она бьет по манекену с надписью «press». По мнению Зеппельта, это угроза иностранным журналистам.

Мария Захарова.«Их трясет от всего». Захарова высмеяла реакцию западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде

— МОК молчит, когда кремлевский представитель Министерства иностранных дел России явно угрожает иностранным журналистам — избивая куклу со словам «пресса». Очевидно, это по мотивам допингового скандала. Никакой критики, никакой реакции от пресс-службы МОК. В то же время президент МОК Бах защищает ОКР: «Олимпийский комитет России действует в полном соответствии с санкциями, наложенными ВАДА». Показательно, не правда ли? — написал журналист-расследователь.

Сама Захарова объяснила надпись press нахождением пресса в месте ударов.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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