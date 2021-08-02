Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ

Немецкий журналист Хайо Зеппельт в своем Twitter обратился к Международному олимпийскому комитету из-за ролика с участием официального представителя МИД Марии Захаровой, в котором она бьет по манекену с надписью «press». По мнению Зеппельта, это угроза иностранным журналистам.

— МОК молчит, когда кремлевский представитель Министерства иностранных дел России явно угрожает иностранным журналистам — избивая куклу со словам «пресса». Очевидно, это по мотивам допингового скандала. Никакой критики, никакой реакции от пресс-службы МОК. В то же время президент МОК Бах защищает ОКР: «Олимпийский комитет России действует в полном соответствии с санкциями, наложенными ВАДА». Показательно, не правда ли? — написал журналист-расследователь.

And IOC is silent when Kremlin w/ spokeswoman of RUS ministry of Foreign Affairs blatantly threatens — by aggressively hitting puppet with lettering «Press» on it — foreign journalists. Obviously based on coverage of doping scandal. No criticism, no reaction by @iocmedia. (1/2) https://t.co/uhBklJ9aCf — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) August 2, 2021

Сама Захарова объяснила надпись press нахождением пресса в месте ударов.