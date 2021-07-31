«Их трясет от всего». Захарова высмеяла реакцию западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Мария Захарова высказалась о реакции западных СМИ на выступление сборной России на Олимпиаде в Токио.

«Читаю и смотрю западные СМИ. У них настоящее беснование по поводу российского участия в токийской Олимпиаде. Их трясет от всего: от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, от народной поддержки нашей сборной, теперь еще и от российской символики на майках журналистов! Мне кажется, они скоро начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

На данный момент у России 37 медалей (11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых). В общекомандном зачете лидирует сборная Китая (21 золото), на втором месте Япония (17), на третьем США (16). Российская команда занимает четвертую строчку.