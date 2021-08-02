Белорусская легкоатлетка Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская приехала в посольство Польши в Токио, где проходят летние Олимпийские игры, сообщает ТАСС.

По информации источника, около польского посольства собрались около 50 журналистов, а также несколько активистов с бело-красно-белыми флагами.

Ранее ряд европейских государств заявил о готовности предоставить политическое убежище Тимановской, которую попытались насильно вывезти в Минск после решения НОК Белоруссии отзаявить спортсменку «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

Накануне бегунья раскритиковала спортивное начальство за то, что ее поставили на эстафету 4х400 метров на Олимпиаде без ее ведома.