Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020
Допинг

Глава USADA: «Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания»

01:30
Трэвис Тайгерт. Фото Reuters
Трэвис Тайгерт. Фото Reuters
Теги:

Гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал МОК в борьбе с допингом, особенно в России.

«Конечно, несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное. Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом. Это даже едва ли можно назвать ребрендингом, и он не остановит коррупцию в России. Но, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами. Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей.

Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая ее доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России, и сколько раз на крупнейшей мировой арене мы потенциально собираемся вновь наблюдать за этим мошенничеством», — приводит слова Тайгарта Yahoo Sports.

30 июля американский пловец Райан Мерфи после поражения Евгению Рылову в борьбе за золотую медаль на 200 метрах на спине сказал следующее: «Очень психологически непросто от ощущения, что я участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым». Это вызвало волну обсуждений, а пловец получил долю критики.

Позже Мерфи принес извинения и пояснил, что ни в коем случае не имел в виду Рылова, а говорил об общей ситуации в плавании.

На данный момент Россия, которая на Олимпиаде-2020 выступает под флагом ОКР, завоевала 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Наглость или настоящая справедливость? Почему дисквалификация эстафетной сборной США была отменена
Байлз объяснила снятие с участия в Олимпийских играх
Французская саблистка назвала россиянок обманщицами после финала командного первенства на Олимпиаде
Спортивная гимнастика на Олимпиаде: выступление россиян в отдельных видах — расписание и результаты
Как часто можно есть рыбу?
vs
20
Офсайд
Материалы сюжета: Россия: допинговый кризис и санкции на Олимпиаде и ЧМ, суды против МОК и ВАДА
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события