Подозреваемый в допинге звездный украинский гимнаст не заявлен на Олимпиаду-2020
Титулованный украинский гимнаст Олег Верняев не попал в заявку сборной Украины на Олимпийские игры в Токио.
В начале года 27-летнего спортсмена отстранили от всех соревнований. Причины этого решения FIG все еще до конца неизвестны. Сам же спортсмен уже более полугода не дает развернутых комментариев по этому поводу, впрочем, как и главный тренер сборной Украины.
На предыдущих Олимпийских играх Верняев взял две медали — золото на брусьях и серебро (многоборье).
В Токио у украинцев будет самое малое представительство за всю историю — впервые менее 200 спортсменов. В столице Японии Украину представят 158 спортсменов в 25-ти видах спорта (30-ти дисциплинах).
Дополнительная информация:
https://xsport.ua/gymnastics_s/news/chempion-rio-2016-vernyaev-ne-popal-v-zayavku-sbornoy-ukrainy-na-oi-2020_5026334/
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