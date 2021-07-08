Подозреваемый в допинге звездный украинский гимнаст не заявлен на Олимпиаду-2020

Титулованный украинский гимнаст Олег Верняев не попал в заявку сборной Украины на Олимпийские игры в Токио.

В начале года 27-летнего спортсмена отстранили от всех соревнований. Причины этого решения FIG все еще до конца неизвестны. Сам же спортсмен уже более полугода не дает развернутых комментариев по этому поводу, впрочем, как и главный тренер сборной Украины.

На предыдущих Олимпийских играх Верняев взял две медали — золото на брусьях и серебро (многоборье).

В Токио у украинцев будет самое малое представительство за всю историю — впервые менее 200 спортсменов. В столице Японии Украину представят 158 спортсменов в 25-ти видах спорта (30-ти дисциплинах).