Олимпиада
Токио-2020
Медальный зачет Календарь Новости Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Сборная России
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Допинг

Подозреваемый в допинге звездный украинский гимнаст не заявлен на Олимпиаду-2020

07:51
Олег Верняев. Фото Instagram
Олег Верняев. Фото Instagram
Теги:

Титулованный украинский гимнаст Олег Верняев не попал в заявку сборной Украины на Олимпийские игры в Токио.

В начале года 27-летнего спортсмена отстранили от всех соревнований. Причины этого решения FIG все еще до конца неизвестны. Сам же спортсмен уже более полугода не дает развернутых комментариев по этому поводу, впрочем, как и главный тренер сборной Украины.

На предыдущих Олимпийских играх Верняев взял две медали — золото на брусьях и серебро (многоборье).

В Токио у украинцев будет самое малое представительство за всю историю — впервые менее 200 спортсменов. В столице Японии Украину представят 158 спортсменов в 25-ти видах спорта (30-ти дисциплинах).

Дополнительная информация:

https://xsport.ua/gymnastics_s/news/chempion-rio-2016-vernyaev-ne-popal-v-zayavku-sbornoy-ukrainy-na-oi-2020_5026334/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Шамонаев все материалы автора

Читайте также

«Бомба». Гимнастка Севастьянова показала фото в платье с высоким вырезом
Названы главные уловки кассиров для обмана покупателей в магазинах
Гордон рассказал об ужасе в украинских поездах
Рейтинг лучших жен по знаку зодиака
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд