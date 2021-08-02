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Российские гребцы Мелантьев и Чеботарь не смогли выйти в полуфинал Олимпиады в каноэ-двойках

06:26
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Российские гребцы Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь не вышли в полуфинал олимпийского турнира в каноэ-двойках на 1000 метров.

Россияне в четвертьфинале показали результат 4:09.956 и финишировали пятыми. Мелантьев и Чеботарь примут участие в финале B.

Финал B пройдет завтра, 3 августа, и начнется в 05.45 мск.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Каноэ-двойка, 1000 м

Четвертьфинал

1. Бразилия — 3.48,611

2. Украина — 3.49,356

3. Румыния — 3.51,565

5. Россия (Виктор Мелантьев, Владислав Чеботарь) — 4.09,956

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Сергей Разин все материалы автора

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