Российские гребцы Мелантьев и Чеботарь не смогли выйти в полуфинал Олимпиады в каноэ-двойках
06:26
Российские гребцы Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь не вышли в полуфинал олимпийского турнира в каноэ-двойках на 1000 метров.
Россияне в четвертьфинале показали результат 4:09.956 и финишировали пятыми. Мелантьев и Чеботарь примут участие в финале B.
Финал B пройдет завтра, 3 августа, и начнется в 05.45 мск.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Каноэ-двойка, 1000 м
Четвертьфинал
1. Бразилия — 3.48,611
2. Украина — 3.49,356
3. Румыния — 3.51,565
5. Россия (Виктор Мелантьев, Владислав Чеботарь) — 4.09,956
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