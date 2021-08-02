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Россиянин Спесивцев с первого места вышел в полуфинал Олимпиады в одиночных заплывах на 1000 метров

06:43
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Российский спортсмен Максим Спесивцев вышел в полуфинал олимпийского турнира в одиночных заплывах на байдарках на 1000 метров.

Россиянин показал результат 3:44.136 и вышел в полуфинал с первого места.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Байдарка-одиночка, 1000 м

Четвертьфинал

1. Максим Спесивцев (Россия) — 3.44,136

2. Чжан Дун (Китай) — 3.44,269

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Сергей Разин все материалы автора

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