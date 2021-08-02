Россиянин Спесивцев с первого места вышел в полуфинал Олимпиады в одиночных заплывах на 1000 метров
06:43
Российский спортсмен Максим Спесивцев вышел в полуфинал олимпийского турнира в одиночных заплывах на байдарках на 1000 метров.
Россиянин показал результат 3:44.136 и вышел в полуфинал с первого места.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Байдарка-одиночка, 1000 м
Четвертьфинал
1. Максим Спесивцев (Россия) — 3.44,136
2. Чжан Дун (Китай) — 3.44,269
4621 голосов
Какое место займет Россия в медальном зачете Олимпиады-2020?
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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