Россиянка Подольская не вышла в полуфинал Олимпиады в гребле на 200 метров
06:16
Российская спортсменка Наталья Подольская заняла пятое место в четвертьфинале олимпийского турнира в гребле на байдарке на 200 метров.
27-летняя россиянка показала результат 43,212 секунды и не смогла выйти в полуфинал.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Байдарка-одиночка, 200 м
Четвертьфинал
1. Дебора Керр (Великобритания) — 42,742
2. Мишель Расселл (Канада) — 42,940
5. Наталья Подольская (Россия) — 43,212
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