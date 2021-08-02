Россиянка Подольская не вышла в полуфинал Олимпиады в гребле на 200 метров

Российская спортсменка Наталья Подольская заняла пятое место в четвертьфинале олимпийского турнира в гребле на байдарке на 200 метров.

27-летняя россиянка показала результат 43,212 секунды и не смогла выйти в полуфинал.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Байдарка-одиночка, 200 м

Четвертьфинал

1. Дебора Керр (Великобритания) — 42,742

2. Мишель Расселл (Канада) — 42,940

5. Наталья Подольская (Россия) — 43,212