Россиянка Черниговская вышла в полуфинал Олимпиады в гребле на 200 метров, Подольская — в четвертьфинале
04:15
Российская спортсменка Светлана Черниговская вышла в полуфинал олимпийского турнира в гребле на байдарке на 200 метров.
27-летняя россиянка показала результат 41.540 и вышла в полуфинал. Другая россиянка Наталья Подольская с четвертого места пробилась в четвертьфинал.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Байдарка-одиночка, 200 м
Предварительные заезды
4-й заезд
1. Инь Мэнде (Китай) — 41,688
2. Тереза Портелья (Португалия) — 42,050
3. Ванина Паолетти (Франция) — 42,334
4. Наталья Подольская (Россия) — 42,845
5-й заезд
1. Лиза Каррингтон (Новая Зеландия) — 40,715
2. Светлана Черниговская (Россия) — 41,540
3. Милица Новакович (Сербия) — 41,579
4004 голосов
Какое место займет Россия в медальном зачете Олимпиады-2020?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю