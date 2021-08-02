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Россиянка Черниговская вышла в полуфинал Олимпиады в гребле на 200 метров, Подольская — в четвертьфинале

04:15
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Российская спортсменка Светлана Черниговская вышла в полуфинал олимпийского турнира в гребле на байдарке на 200 метров.

27-летняя россиянка показала результат 41.540 и вышла в полуфинал. Другая россиянка Наталья Подольская с четвертого места пробилась в четвертьфинал.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Байдарка-одиночка, 200 м

Предварительные заезды

4-й заезд

1. Инь Мэнде (Китай) — 41,688

2. Тереза Портелья (Португалия) — 42,050

3. Ванина Паолетти (Франция) — 42,334

4. Наталья Подольская (Россия) — 42,845

5-й заезд

1. Лиза Каррингтон (Новая Зеландия) — 40,715

2. Светлана Черниговская (Россия) — 41,540

3. Милица Новакович (Сербия) — 41,579

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Сергей Разин все материалы автора

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