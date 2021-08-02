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Российские гребцы Мелантьев и Чеботарь вышли в четвертьфинал Олимпиады в каноэ-двойках

04:26
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Российские гребцы Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в каноэ-двойках на 1000 метров.

Россияне заняли четвертое место во втором заезде с результатом 4.00,218.

Четвертьфинальный заплыв пройдет сегодня, 2 августа, и начнется в 6:21 мск.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Каноэ-двойка, 1000 м

Предварительные заезды

2-й заезд

1. Германия — 3.42,774

2. Испания — 3.44,947

3. Чехия — 3.53,056

4. Россия (Виктор Мелантьев, Владислав Чеботарь) — 4.00,218

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Сергей Разин все материалы автора

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