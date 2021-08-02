Российские гребцы Мелантьев и Чеботарь вышли в четвертьфинал Олимпиады в каноэ-двойках
04:26
Российские гребцы Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в каноэ-двойках на 1000 метров.
Россияне заняли четвертое место во втором заезде с результатом 4.00,218.
Четвертьфинальный заплыв пройдет сегодня, 2 августа, и начнется в 6:21 мск.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Каноэ-двойка, 1000 м
Предварительные заезды
2-й заезд
1. Германия — 3.42,774
2. Испания — 3.44,947
3. Чехия — 3.53,056
4. Россия (Виктор Мелантьев, Владислав Чеботарь) — 4.00,218
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