Россиянка Андреева заняла 15-е место Олимпиады в гребле на 200 метров
05:56
Российская спортсменка Ирина Андреева заняла седьмое место в утешительном заплыве олимпийского турнира в гребле на каноэ на 200 метров.
Россиянка с результатом 48.930 заняла итоговое 15-е место на турнире.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Каноэ-одиночка, 200 м
Финал В
1. Вираг Балла (Венгрия) — 47,560
2. Мария Маильярд (Чили) — отставание 0,050
3. Елена Ноздрева (Белоруссия) — 0,525
7. Ирина Андреева (Россия) — 1,370
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