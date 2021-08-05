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Россиянка Андреева заняла 15-е место Олимпиады в гребле на 200 метров

05:56
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Российская спортсменка Ирина Андреева заняла седьмое место в утешительном заплыве олимпийского турнира в гребле на каноэ на 200 метров.

Россиянка с результатом 48.930 заняла итоговое 15-е место на турнире.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Каноэ-одиночка, 200 м

Финал В

1. Вираг Балла (Венгрия) — 47,560

2. Мария Маильярд (Чили) — отставание 0,050

3. Елена Ноздрева (Белоруссия) — 0,525

7. Ирина Андреева (Россия) — 1,370

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Сергей Разин все материалы автора

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