Россиянин Луканцов занял 12-е место на Олимпиаде в гребле на байдарках на 200 метров
05:39
Российский спортсмен Евгений Луканцов занял четвертое место в утешительном заезде олимпийского турнира в гребле на байдарках на 200 метров.
Золотую медаль завоевал венгр Шандор Тотка, серебро у итальянца Манфреди Риццы, замкнул тройку призеров Лайам Хит из Великобритании.
29-летний россиянин в заплыве за 9-16 места показал результат 36.036 и занял итоговое 12-е место.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Байдарка-одиночка, 200 м
Финал
1. Шандор Тотка (Венгрия) — 35,035
2. Манфреди Рицца (Италия) — отставание 0,045
3. Лайам Хит (Великобритания) — 0,167
Финал В
1. Максим Бомон (Франция) — 35,998
2. Миндаугас Мальдонис (Литва) — отставание 0,259
3. Страхиня Стефанович (Сербия) — 0,331
4. Евгений Луканцов (Россия) — 0,371
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