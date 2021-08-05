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Россиянин Луканцов занял 12-е место на Олимпиаде в гребле на байдарках на 200 метров

05:39
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Российский спортсмен Евгений Луканцов занял четвертое место в утешительном заезде олимпийского турнира в гребле на байдарках на 200 метров.

Золотую медаль завоевал венгр Шандор Тотка, серебро у итальянца Манфреди Риццы, замкнул тройку призеров Лайам Хит из Великобритании.

29-летний россиянин в заплыве за 9-16 места показал результат 36.036 и занял итоговое 12-е место.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Байдарка-одиночка, 200 м

Финал

1. Шандор Тотка (Венгрия) — 35,035

2. Манфреди Рицца (Италия) — отставание 0,045

3. Лайам Хит (Великобритания) — 0,167

Финал В

1. Максим Бомон (Франция) — 35,998

2. Миндаугас Мальдонис (Литва) — отставание 0,259

3. Страхиня Стефанович (Сербия) — 0,331

4. Евгений Луканцов (Россия) — 0,371

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Сергей Разин все материалы автора

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