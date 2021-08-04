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Россиянин Луканцов вышел в четвертьфинал Олимпиады в гребле на байдарках на 200 метров

03:35
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Российский спортсмен Евгений Луканцов вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в гребле на байдарках на 200 метров.

В квалификации Луканцов с результатом 35.157 занял третье место. Первые два спортсмена выходят в полуфинал, остальные три — в четвертьфинал.

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Сергей Разин все материалы автора

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