Россиянин Луканцов вышел в четвертьфинал Олимпиады в гребле на байдарках на 200 метров

Российский спортсмен Евгений Луканцов вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в гребле на байдарках на 200 метров.

В квалификации Луканцов с результатом 35.157 занял третье место. Первые два спортсмена выходят в полуфинал, остальные три — в четвертьфинал.