Россиянин Луканцов вышел в четвертьфинал Олимпиады в гребле на байдарках на 200 метров
03:35
Российский спортсмен Евгений Луканцов вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в гребле на байдарках на 200 метров.
В квалификации Луканцов с результатом 35.157 занял третье место. Первые два спортсмена выходят в полуфинал, остальные три — в четвертьфинал.
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