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Венгерские гребцы завоевали золото и серебро в гребном слаломе

07:15
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Венгерские гребцы завоевали две медали в гребном слаломе.

В одиночных соревнованиях на каноэ Балинт Копач выиграл золото, серебряная медаль досталась его соотечественнику Адаму Варге. Третье место занял португалец Фернандо Пимента.

На счету сборной Венгрии 3 золотых медали на Олимпиаде в Токио, всего представители этой страны завоевали 8 наград на Играх в Японии.

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Иван Торопцев все материалы автора

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