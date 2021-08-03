Венгерские гребцы завоевали золото и серебро в гребном слаломе

Венгерские гребцы завоевали две медали в гребном слаломе.

В одиночных соревнованиях на каноэ Балинт Копач выиграл золото, серебряная медаль досталась его соотечественнику Адаму Варге. Третье место занял португалец Фернандо Пимента.

На счету сборной Венгрии 3 золотых медали на Олимпиаде в Токио, всего представители этой страны завоевали 8 наград на Играх в Японии.