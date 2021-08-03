Венгерские гребцы завоевали золото и серебро в гребном слаломе
07:15
Венгерские гребцы завоевали две медали в гребном слаломе.
В одиночных соревнованиях на каноэ Балинт Копач выиграл золото, серебряная медаль досталась его соотечественнику Адаму Варге. Третье место занял португалец Фернандо Пимента.
На счету сборной Венгрии 3 золотых медали на Олимпиаде в Токио, всего представители этой страны завоевали 8 наград на Играх в Японии.
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