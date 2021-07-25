Российский дзюдоист Шамилов вышел в 1/8 финала Олимпиады
06:58
Российский дзюдоист Якуб Шамилов вышел в 1/8 финала Олимпиады в Токио.
В 1/16 финала в категории до 66 кг россиянин победил немца Себастьяна Зайдля со счетом 10:0.
В 1/8 финала Шамилов встретится с грузином Важей Маргвелашвили.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 66 кг
1/16 финала
Якуб Шамилов (Россия) — Себастиан Зайдль (Германия) — 1:0 (Иппон)
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля
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