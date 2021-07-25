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Российский дзюдоист Шамилов вышел в 1/8 финала Олимпиады

06:58
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Российский дзюдоист Якуб Шамилов вышел в 1/8 финала Олимпиады в Токио.

В 1/16 финала в категории до 66 кг россиянин победил немца Себастьяна Зайдля со счетом 10:0.

В 1/8 финала Шамилов встретится с грузином Важей Маргвелашвили.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 66 кг

1/16 финала

Якуб Шамилов (Россия) — Себастиан Зайдль (Германия) — 1:0 (Иппон)

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события