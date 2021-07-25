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Российская дзюдоистка Кузютина вышла в 1/8 финала Олимпиады

05:23

Российская дзюдоистка Наталья Кузютина вышла в 1/8 финала Олимпиады в Токио.

В 1/16 финала олимпийского турнира россиянка победила Кристин Хименес из Панамы со счетом 10:0.

В 1/8 финала Кузютина встретится с Да Сол Пак из Южной Кореи.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля

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Иван Торопцев все материалы автора

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