Российская дзюдоистка Кузютина вышла в 1/8 финала Олимпиады
05:23
Российская дзюдоистка Наталья Кузютина вышла в 1/8 финала Олимпиады в Токио.
В 1/16 финала олимпийского турнира россиянка победила Кристин Хименес из Панамы со счетом 10:0.
В 1/8 финала Кузютина встретится с Да Сол Пак из Южной Кореи.
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля
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