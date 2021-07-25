Российская дзюдоистка Кузютина не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады
07:14
Российская дзюдоистка Наталья Кузютина проиграла кореянке Пак Да-Сол в 1/8 финала Олимпиады в Токио.
В 1/4 финала турнира в весовой категории до 52 кг кореянка Да-Сол встретится с француженкой Амандин Бушар.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 52 кг
1/8 финала
Наталья Кузютина (Россия) — Пак Да-Сол (Корея) — 0:1 (Вазари)
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля
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