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Российская дзюдоистка Кузютина не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады

07:14
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Российская дзюдоистка Наталья Кузютина проиграла кореянке Пак Да-Сол в 1/8 финала Олимпиады в Токио.

В 1/4 финала турнира в весовой категории до 52 кг кореянка Да-Сол встретится с француженкой Амандин Бушар.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 52 кг

1/8 финала

Наталья Кузютина (Россия) — Пак Да-Сол (Корея) — 0:1 (Вазари)

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события