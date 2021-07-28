Российская дзюдоистка Таймазова вышла в 1/8 финала Олимпиады
05:48
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова прошла в 1/8 финала Олимпиады в Токио.
В 1/16 финала турнира в категории до 70 кг россиянка победила испанку Марию Бернабеу.
В 1/8 финала Таймазова встретится с бразильянкой Марией Портельей. Поединок состоится сегодня, 28 июля.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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