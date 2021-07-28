Российская дзюдоистка Таймазова вышла в 1/8 финала Олимпиады

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова прошла в 1/8 финала Олимпиады в Токио.

В 1/16 финала турнира в категории до 70 кг россиянка победила испанку Марию Бернабеу.

В 1/8 финала Таймазова встретится с бразильянкой Марией Портельей. Поединок состоится сегодня, 28 июля.