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Российская дзюдоистка Таймазова вышла в 1/8 финала Олимпиады

05:48
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Российская дзюдоистка Мадина Таймазова прошла в 1/8 финала Олимпиады в Токио.

В 1/16 финала турнира в категории до 70 кг россиянка победила испанку Марию Бернабеу.

В 1/8 финала Таймазова встретится с бразильянкой Марией Портельей. Поединок состоится сегодня, 28 июля.

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Иван Торопцев все материалы автора

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