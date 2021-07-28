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На Олимпиаде тренер ударил дзюдоистку перед выходом на татами. Спортсменка утверждает, что это — ритуал

05:51
Клаудиу Пуса.
Клаудиу Пуса.
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Тренер сборной Германии Клаудиу Пуса шокировал болельщиков во время квалификационного турнира дзюдоисток в весовой категории до 63 кг.

Специалист публично отхлестал по щекам свою подопечную Мартыну Трайдос перед выходом на татами, а также агрессивно схватил девушку за плечи и резко встряхнул. При этом спортсменка восприняла случившееся спокойно и отправилась на поединок 1/16 финала, где уступила представительнице Венгрии Cофи Озбас.

В ответ на волну возмущения в соцсетях по поводу акта физического насилия Трайдос написала в Instagram, что подобное поведение является для них с тренером ритуалом накануне каждого поединка.

«Я сама прошу Клаудиу сделать все этого для того, чтобы меня взбодрить, — заявила дзюдоистка. — А поскольку я сейчас проиграла, то получается, что он проделал все это на Олимпиаде недостаточно хорошо».

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Олег Шамонаев все материалы автора

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