Тренер сборной Германии Клаудиу Пуса шокировал болельщиков во время квалификационного турнира дзюдоисток в весовой категории до 63 кг.

Специалист публично отхлестал по щекам свою подопечную Мартыну Трайдос перед выходом на татами, а также агрессивно схватил девушку за плечи и резко встряхнул. При этом спортсменка восприняла случившееся спокойно и отправилась на поединок 1/16 финала, где уступила представительнице Венгрии Cофи Озбас.

В ответ на волну возмущения в соцсетях по поводу акта физического насилия Трайдос написала в Instagram, что подобное поведение является для них с тренером ритуалом накануне каждого поединка.

«Я сама прошу Клаудиу сделать все этого для того, чтобы меня взбодрить, — заявила дзюдоистка. — А поскольку я сейчас проиграла, то получается, что он проделал все это на Олимпиаде недостаточно хорошо».