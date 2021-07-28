Российский дзюдоист Игольников вышел в 1/8 финала Олимпиады
05:26
Российский дзюдоист Михаил Игольников вышел в 1/8 финала Олимпиады.
В 1/16 финала турнира в весовой категории до 90 кг россиянин победил Келтуса Доссу Йово из Бенина.
На момент публикации соперник Игольникова по 1/8 финала неизвестен. Поединок состоится сегодня, 28 июля.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 90 кг
1/16 финала
Михаил Игольников (Россия) — Келтус Доссу Йово (Бенин) — 1:0 (Иппон)
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