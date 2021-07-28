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Российский дзюдоист Игольников вышел в 1/8 финала Олимпиады

05:26
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Российский дзюдоист Михаил Игольников вышел в 1/8 финала Олимпиады.

В 1/16 финала турнира в весовой категории до 90 кг россиянин победил Келтуса Доссу Йово из Бенина.

На момент публикации соперник Игольникова по 1/8 финала неизвестен. Поединок состоится сегодня, 28 июля.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 90 кг

1/16 финала

Михаил Игольников (Россия) — Келтус Доссу Йово (Бенин) — 1:0 (Иппон)

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Иван Торопцев все материалы автора

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