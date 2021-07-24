Косово завоевало второе золото в истории Олимпийских Игр
13:16
Дистрия Красники из Косово победила японку Фуну Тонаки в финале турнира по дзюдо в категории до 48 кг на Олимпиаде в Токио.
25-летняя Красники стала второй олимпийской чемпионкой в истории Косово. Первой была еще одна дзюдоистка Малинда Кельменди, которая выиграла соревнования в категории до 52 кг на Играх 2016 года в Бразилии.
Бронзовые медали завоевали Дарья Билодид из Украины и Уранцэцэг Мунхбат из Монголии.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 48 кг
Финал
Дистрия Красники (Косово) — Фуна Тонаки (Япония) — 1:0 (Waza-Ari)
Матч за 3-е место
Дарья Билодид (Украина) — Шира Ришони (Израиль) — 1:0
Уранцэцэг Мунхбат (Монголия) — Катарина Кошта (Португалия) — 1:0
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