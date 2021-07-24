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Косово завоевало второе золото в истории Олимпийских Игр

13:16
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Дистрия Красники из Косово победила японку Фуну Тонаки в финале турнира по дзюдо в категории до 48 кг на Олимпиаде в Токио.

25-летняя Красники стала второй олимпийской чемпионкой в истории Косово. Первой была еще одна дзюдоистка Малинда Кельменди, которая выиграла соревнования в категории до 52 кг на Играх 2016 года в Бразилии.

Бронзовые медали завоевали Дарья Билодид из Украины и Уранцэцэг Мунхбат из Монголии.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 48 кг

Финал

Дистрия Красники (Косово) — Фуна Тонаки (Япония) — 1:0 (Waza-Ari)

Матч за 3-е место

Дарья Билодид (Украина) — Шира Ришони (Израиль) — 1:0

Уранцэцэг Мунхбат (Монголия) — Катарина Кошта (Португалия) — 1:0

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Иван Торопцев все материалы автора

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