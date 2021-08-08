«Мы были в ужасной яме». Гандболистки после финала пожаловались на сумасшедшие нагрузки во время подготовки

Сборная ОКР стала серебряным призером Токио-2020, но после поражения в финале настроение наших девушек и тренера оставляло желать лучшего.

Олимпиада-2020. Гандбол. Женщины. Финал

Россия — Франция — 25:30 (13:15)

Полина Кузнецова

— Мы сами проиграли, нам просто не хватило сил. Мы ждали, когда выйдем на пик, наступит подъем, но его не было — у нас все шло ровно. В конце мы просто умерли. Мы были в яме, мы были в ужасной яме. Нас так сильно грузили, что мы думали, что не вылезем. Нам сказали, что нас должно хватить на две недели, но не хватило. Я не знаю, как мы выдержали все игры, — мы были очень уставшие и замученные. Я очень счастлива, что у нас вообще есть серебро. Ничего не буду говорить про подготовку — решают все тренеры, им со стороны виднее. Но вот нам сил не хватило. До медалей доползли.

Карьеру в сборной я заканчиваю. Эти Игры в Токио меня безумно вымотали.

Анна Вяхирева

— Для меня серебро изначально является большим разочарованием. Но, пораскинув мозгами и убрав на задний план свой максимализм, скажу, что для нас это большая победа, учитывая определенные условия и обстоятельства, с которыми мы боролись на протяжении всего турнира. Хочу поблагодарить девчонок, они старались и отдавали всех себя. Они понимают, о чем я говорю, и знают, что я ими очень горжусь. Было дико тяжело, и я горжусь, что мы через все это прошли и с таким началом добрались до финала. Это дорогого стоит.

Не в моей компетенции комментировать работу тренеров, я не будут ни на кого ничего сваливать. Если ты не можешь сказать хорошо, то лучше не говорить ничего. Было дико тяжело, очень тяжело. Но я не хочу все это ворошить.

И да, я приостанавливаю карьеру. Если я сейчас не возьму паузу, все закончится гораздо плачевнее. Мне нужно поправить здоровье.

Анна Сень

— Для меня этот выход в финал — безумное счастье. Для нас это серебро дороже золота. Когда мы проиграли шведкам, в нас никто не верил. Думали, что мы не выйдем из группы. Конечно, все спортсмены — максималисты, все очень хотели золотую медаль, но всегда есть то, что мешает. Сегодня нам не хватило «физики», не хватило замен, которых не было в предыдущих матчах. Образно говоря, основной состав просто сдох.

Алексей Алексеев, главный тренер команды

«Серебро — это не так плохо, но серебро — это проигрыш финала. Не могу сказать, что мы настолько были слабее. Думаю, много эмоций выплеснули в полуфинале с Норвегией. И именно эмоционально команда была выхолощена. Это звучит как оправдание, но тем не менее. Считаю, что мы не восстановилось после полуфинала.

Мы были готовы, что против Вяхиревой сегодня будут играть более жестко, более агрессивно. У нас был план Б, очень неплохо сыграла Полина Ведехина. Но в обороне не справились, отсюда низкий процент отбивания вратарей, очень много бросков было с семиметровой отметки и синей линии.

Девчонки жаловались на нагрузки и на то, что пик формы не пришел? Четыре игры мы выходили на пике, а тут он ушел куда-то? Если бы победили сегодня, все бы сказали, что были на пике и физически, и психологически. Любое поражение оставляет опустошенность, усталость приходит именно после поражений, это аксиома. Говорить о каком-то пике... Та же Кузнецова отбегала с Норвегией все 60 минут. Мое мнение — мы просто не восстановились после полуфинала. Именно эмоционально. И на этом фоне появилась физическая усталость. На мой взгляд, ошибок с подготовкой к Играм не было.