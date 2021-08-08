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«Лишь мгновение ты наверху — и стремительно падаешь вниз». Трефилов — о поражении в финале

Владимир Иванов
Владимир Иванов
Обозреватель
Сегодня, 13:15
Знаменитый тренер прокомментировал выступление гандболисток в Токио-2020.
Знаменитый тренер прокомментировал выступление гандболисток в Токио-2020.
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Знаменитый тренер прокомментировал выступление гандболисток в Токио-2020.

Женщины. Финал
Россия — Франция — 25:30 (13:15)
Самые результативные: Ведехина — 7, Дмитриева—5.

Российские гандболистки после поражения от&nbsp;Франции в&nbsp;финале Олимпийских игр.Серебро со слезами на глазах. Гандболистки проиграли в финале Олимпиады

Российские гандболистки на второй Олимпиаде подряд дошли до финала, но на этот раз проиграли. Мы разыскали Евгения Трефилова, который наблюдал за решающей игрой с трибуны, чтобы понять: как нужно относиться к этому результату?

— Помните, как у Высоцкого было: «Лишь мгновение ты наверху — и стремительно падаешь вниз», — выдохнул Трефилов. — Так и у нас. За результат я снимаю перед девушками шляпу. Серебро! Люди тоже тренируются и хотят победить. А вот игра в финале...

Но у нас и подготовка была сорвана. Все еврокубки мы летали строго через Стамбул. При этом все время было непонятно: то мы болеем и нас вносят в какие-то списки, то не болеем. То турки болеют, а затем снова не болеют. Наши девушки многие переболели. Но все это отразилось на подводке.

Иностранный тренер бабки забрал — и уехал

— У этой сборной есть потенциал взять реванш у Франции в Париже-2024?

— Снизу таких росточков, как Вяхирева и Дмитриева, я не вижу. Точнее, они есть, но нужно пройти несколько чемпионатов — требуется от трех от пяти лет, чтобы накатать молодых. Вот эта французская команда в таком составе уже 100 лет ездит. Но потенциал у России есть. Мы еще накатим! Во всех смыслах

— Как вам все-таки работа главного тренера Алексея Алексеева?

— На Алексееве настаивал я. Иностранца нам нельзя. Да, мы с Алексеевым не самые лучшие в мире друзья. До десен не целуемся. Но как тренера я его очень уважаю. И уверен, что вот он будет за российскую землю зубами грызть.

Вот я как-то пробовал представлять себя тренером другой сборной. 100 процентов — поехал бы просто контракт отрабатывать.

Это же беда легионеров. Не выиграли что-то — ну и хрен с ним. Бабки забрал — и уехал. Зато с машиной. В бассейн по обедам ходит, вечером на охоту. А я, дорогие мои, поплавок последний раз видел, по-моему, в 70-м году. Хотя, наверное, это тоже неправильно. Но если ты тренер, тебя должны выносить из зала только вперед ногами.

Евгений Рылов, Светлана Ромашина, Виталина Бацарашкина.Итоги Олимпиады-2020 для России: кто герой, а кто не оправдал ожиданий?

Все орали — и я орал. А что орал — не знаю

— Первая Олимпиада для тренера — каково это?

— Если вы спросите Алексеева, и он будет отвечать честно, то скажет: я ничего не помню.

Ребята, вот всегда любили спрашивать меня после игры о каких-то моментах — так я отвечаю какую-то белиберду. После этого финала ко мне подошел один товарищ из Казахстана взять телефон, так я даже вспомнить его не смог. Все в тумане!

Когда первый раз ездил на ЧМ-98 в Кумамото помощником Максимова. Думаете, я что-то понимал? Все орали — и я орал. А что орал — не знаю. Понимание пришло позже. Нужно вжиться. Сначала ты приходишь и думаешь, что с помощью одной палки перевернешь весь мир. Но реальность оказывается жестокой. Когда же начинаешь что-то понимать, уже возраст подходит.

— Обычно это случается поздно?

— До 20 лет одно понимание жизни. Потом до 35-40 — другое. 35-60 — самый продуктивный. А после 60 происходит какой-то надрыв. И я не один такой. Но сейчас 65 — будем тянуть.

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