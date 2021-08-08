Серебро со слезами на глазах. Гандболистки проиграли в финале Олимпиады

Россия обидно уступила Франции в игре за золото.

Олимпиада-2020. Гандбол. Женщины. Финал

Россия — Франция — 25:30 (13:15)

Самые результативные: Ведехина — 7, Дмитриева—5.

Концовка Олимпийских игр складывалась для России неоднозначной. С одной стороны, величайшая победа Марии Ласицкене, яркий успех главного борца планеты Абдулрашида Садулаева и очередное феноменальное выступление синхронисток. С другой, обиднейшее поражение волейболистов, которые героически сражались в финале с Францией. И настоящий шок в художественной гимнастике. Никто не сомневался, что у нас будет два золота. А в итоге вот такое вот...

Причем групповички свое золото проиграли в последний день Олимпиады. А все знают, что последнее запоминается особенно. Завершись для нас Токио-2020 на такой ноте, это было бы невероятно печально.

К счастью, у России есть гандболистки. Они начинали на свой финал через пару часов после драмы в художественной гимнастике. Выходили биться за себя, за всю олимпийскую сборную, за страну. И мы верили, что они поставят огроменный восклицательный знак в выступлении всей большой команды в Токио-2020.

Матч жизни от Клеопатры

Француженки провели феноменальный олимпийский цикл. После финала в Рио они выиграли чемпионат мира-2017, а на трех подряд Евро были в призах. Причем в решающей битве за золото на ЧЕ-2018 обыграли именно Россию. И тот турнир стал последним для Евгения Трефилова в качестве главного тренера женской сборной. После этого из-за проблем со здоровьем он покинул свой пост.

Сегодня он снова был рядом с командой. На трибунах. Пусть и в качестве болельщика. И переживал, по собственному признанию, сильнее, чем, когда был тренером. «Там ты весь в процессе, дирижируешь. А тут сидишь на тумбочке — и ничего сделать не можешь».

Алексей Алексеев, нынешний главный тренер сборной, проделал огромную работу. Дойти до олимпийского финала — великое достижение. В новейшей российской истории в игровых видах это удавалось единицам. И, например, даже сам Николай Карполь с Россией Олимпийские игры не выигрывал.

А в решающем же матче может произойти все, что угодно. Судьбу золота решают какие-то нюансы. В субботу, в волейбольном финале, несколько чудных розыгрышей на тай-брейке перевернули ход в пользу Франции. В воскресенье, в гандбольном, у француженок просто полетело. Везет всегда сильнейшим, но, когда каждый отскок и рикошет отлетает к сопернику — это обескураживает. А тут еще вратарь Клеопатра Дарло поймала сумасшедший кураж. Номинально, она второй голкипер трехцветных. Но в этом финале Клеопатра выдала матч жизни.

Вместе с тем Франции удалось сделать то, чего не получилось в матче группового этапа: начисто «завязать» нашего лидера Анну Вяхиреву.

Ждем Парижа-2024

Россиянки бились до последней капли. Не опускали руки, даже когда Клеопатра несколько раз подряд отбила в упор, а разница выросла до минус шести. Даже, когда до конца оставалось 5 минут и все, казалось бы, было понятно.

Как к волейболистам, так и к гандболисткам не может быть никаких вопросов. Обе команды провели вдохновенные турниры, дошли до решающих матчей. Это очень-очень крутое достижение. Хотя девчонкам от этого было не легче. После финального свистка они практически в полном составе заливались горькими слезами. Серебро — не то, о чем они мечтали.

Для Франции Олимпиада в игровых видах получилась просто феноменальной. Они выиграли волейбол и оба гандбола — в мужском финале были повержены датчане.

А следующие Игры, напомним, в Париже. Во Франции нам придется очень непросто.

Но только представьте, как сильно мысли о реванше прямо в стане главного соперника, будут мотивировать нашу роскошную сборную в ближайшие три года.