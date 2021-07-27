Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу, первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов раскритиковал команду за поражение от Швеции (24:36) в матче групповой стадии Олимпиады в Токио.

— Давайте откроем по 100 грамм и посмотрим на наши лица. Мое впечатление: команда разбаловалась. Гандбол — командная игра. Тут нельзя, когда каждый за себя. Но самое страшное в другом.

— В чем же?

— Зубы должны скрипеть, эмаль крошиться. А они просто ходят спокойно по площадке. Не знаю... И я причастен к этому. Но я бы так спокойно игру довести не смог. Простите меня, конечно...

— А что делать?

— Начать работать! Не ходить и рассказывать, а снова работать. Слезть с пьедестала, приподнять штаны, юбки — и вперед по бездорожью. Других способов нет. Порядок бьет класс, все жизнь это было. А когда они упустил кого-то, другой... На поляне должен быть лидер. Помните, Высоцкий пел: «Нам вождя не доставало»? Так вот здесь вождя нет! Одна думает, что Вяхирева сыграет, другая, что Сень, третья — еще что-то. Второй тайм — просто избиение младенцев. Грустно! Не хочу употреблять русские слова.

После двух матчей сборная России идет на четвертом месте в группе с одним очком в двух матчах. Команда сыграла вничью с Бразилией и проиграла Швеции.

«Ощущение, что у нас все мужчины — в юбках». Огонь от Трефилова: великий тренер разносит сборную за провальный старт