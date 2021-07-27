Трефилов жестко про тренеров сборной России: «Впечатление, что там все мужчины в юбках, простите»

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу, выигравший с ней золотые медали Олимпиады-2016, а ныне первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов жестко раскритиковал действия нынешнего тренерского штаба национальной команды.

Женская сборная России со счетом 24:36 проиграла команде Швеции во втором туре группового турнира Олимпиады и занимает четвертое место после двух туров.

«Еще не видел статистику, но, кажется, что в первом тайме нас немножко подтащил вратарь (Виктория Калинина), но вы сыграйте тогда! А во втором тайме было избиение младенцев, — цитирует РИА Новости Трефилова. — Грустно, ребята... Не хочу употреблять грубые слова. Все равно верю, что мы выйдем из группы, но что мне делать? Снять штаны и выйти на поле? Там пять советников сидит! Что они советуют? Не знаю. Такое впечатление, что там все мужчины в юбках, простите. Как в Европе — гендерность. Вот они и сидят гендерные».

«Никогда такого не было. Россия всегда сражалась. Сегодня они берут мяч, один игрок с мячом, а остальные стоят. Ни подрывания, ни убегания. За первый тайм одна контратака (Юлии) Манагаровой. Это халява! Потяните, убегите. Попытайтесь разозлить сами себя! Нельзя так! Упал рядом соперник — ты выходишь на маленькую войну. Улыбаясь говоришь: «Еще раз придешь, убью!» Спорт — это маленький бой. Я этого сегодня не увидел», — добавил Трефилов.

Экс-главный тренер женской сборной России по гандболу также считает, что руководителям команды нельзя быть хорошими во всем.

«Мне наплевать, если на меня обидятся. За столько лет на меня наобижались. Я тренеру говорю: «Мне пофигу, что ты с ними будешь делать! Ты должен выиграть! Выиграть!» Посмотрите на [главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину] Винер. Это тренер-деспот, но у нее чемпионы. Посмотрите на [главного тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяну] Покровскую, у которой по пять минут в воде без дыхания сидят, но все чемпионы. А в гандболе все хорошие. Нельзя быть во всем хорошим», — заявил Трефилов.