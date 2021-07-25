Олимпиада, гандбол, женщины: расписание и результаты матчей России
Гандбольная команда Олимпийского комитета России (ROC) выступает в Токио в качестве чемпиона Рио-2016. Соперники россиянок по группе — Бразилия, Швеция, Венгрия, Франция и Испания.
На предварительном этапе 12 команд разбиты на две группы, проводят по матчу с каждым соперником. Четыре лучших сборных из каждой шестерки выходят в плей-офф и играют на вылет с четвертьфинала.
Олимпийские игры 2020. Токио, Япония. Гандбол. Женщины
Расписание и результаты матчей сборной России (время московское)
Группа B
25 июля, воскресенье
05.00. Россия — Бразилия
27 июля, вторник
08.15. Швеция — Россия
29 июля, четверг
13.30. Венгрия — Россия
31 июля, суббота
08.15. Россия — Франция
2 августа, понедельник
08.15. Испания — Россия
Турнирная таблица группы B
Положение команд появится после первого игрового дня
Плей-офф: даты и время матчей
1/4 финала — 4 августа, среда. 03.30, 07.15, 11.00, 14.45.
1/2 финала — 6 августа, пятница. 11.00, 15.00.
Матч за 3-е место — 8 августа, воскресенье. 05.00.
Финал — 8 августа, воскресенье. 09.00.
Гандбол на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф у женщин на Олимпийских играх в Токио 2021
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