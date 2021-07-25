Олимпиада, гандбол, женщины: расписание и результаты матчей России

Групповой раунд олимпийского турнира у женщин: календарь игр сборной России.

Гандбольная команда Олимпийского комитета России (ROC) выступает в Токио в качестве чемпиона Рио-2016. Соперники россиянок по группе — Бразилия, Швеция, Венгрия, Франция и Испания.

На предварительном этапе 12 команд разбиты на две группы, проводят по матчу с каждым соперником. Четыре лучших сборных из каждой шестерки выходят в плей-офф и играют на вылет с четвертьфинала.

Олимпийские игры 2020. Токио, Япония. Гандбол. Женщины

Расписание и результаты матчей сборной России (время московское)

Группа B

25 июля, воскресенье

05.00. Россия — Бразилия

27 июля, вторник

08.15. Швеция — Россия

29 июля, четверг

13.30. Венгрия — Россия

31 июля, суббота

08.15. Россия — Франция

2 августа, понедельник

08.15. Испания — Россия

Положение команд появится после первого игрового дня

Плей-офф: даты и время матчей

1/4 финала — 4 августа, среда. 03.30, 07.15, 11.00, 14.45.

1/2 финала — 6 августа, пятница. 11.00, 15.00.

Матч за 3-е место — 8 августа, воскресенье. 05.00.

Финал — 8 августа, воскресенье. 09.00.

Гандбол на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф у женщин на Олимпийских играх в Токио 2021