Сборная России по гандболу сыграет в финале Олимпиады с Францией
16:33
Женская сборная России по гандболу стала вторым финалистом Олимпиады в Токио. В игре 1/2 финала россиянки одержали победу над Норвегией — 27:26.
В финале в воскресенье сборная России сыграет против Франции. Это будет повторением финала Рио-2016, когда россиянки одержали победу со счетом 22:19.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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