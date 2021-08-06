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Сборная России по гандболу сыграет в финале Олимпиады с Францией

16:33
Женская сборная России по гандболу. Фото Getty Images
Женская сборная России по гандболу. Фото Getty Images
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Женская сборная России по гандболу стала вторым финалистом Олимпиады в Токио. В игре 1/2 финала россиянки одержали победу над Норвегией — 27:26.

В финале в воскресенье сборная России сыграет против Франции. Это будет повторением финала Рио-2016, когда россиянки одержали победу со счетом 22:19.

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Иван Шитик все материалы автора

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