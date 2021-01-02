Гандбол на Олимпиаде, женщины, матчи 1/2 финала: Россия — Норвегия, расписание и результаты
02:00
Второй раунд плей-офф гандбольного турнира женских сборных на Олимпийских играх-2020 в Токио.
В пятницу, 6 августа, состоятся матчи 1/2 финала. Сборная ROC (Олимпийского комитета России) сыграет с Норвегией. Россиянки — чемпионки Олимпиады-2016.
Олимпийские игры-2020. Токио, Япония. Гандбол. Женщины
Плей-офф: расписание и результаты матчей 1/2 финала (время московское)
6 августа, пятница
11.00. Франция — Швеция
15.00. Норвегия — Россия
Матч за третье место — 8 августа, воскресенье (05.00)
Финал — 8 августа, воскресенье (09.00)
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