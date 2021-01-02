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Гандбол на Олимпиаде, женщины, матчи 1/2 финала: Россия — Норвегия, расписание и результаты

02:00
Олимпиада-2020 в Токио: полуфиналы в женском гандболе. Фото AFP
Олимпиада-2020 в Токио: полуфиналы в женском гандболе. Фото AFP
Теги:
Второй раунд плей-офф гандбольного турнира женских сборных на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В пятницу, 6 августа, состоятся матчи 1/2 финала. Сборная ROC (Олимпийского комитета России) сыграет с Норвегией. Россиянки — чемпионки Олимпиады-2016.

Олимпийские игры-2020. Токио, Япония. Гандбол. Женщины

Плей-офф: расписание и результаты матчей 1/2 финала (время московское)

6 августа, пятница

11.00. Франция — Швеция

15.00. Норвегия — Россия

Матч за третье место — 8 августа, воскресенье (05.00)

Финал — 8 августа, воскресенье (09.00)

Все события 14-го дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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