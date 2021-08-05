Россиянин Сидаков вышел в четвертьфинал Олимпиады в вольной борьбе

Российский спортсмен Заурбек Сидаков в 1/8 финала олимпийского турнира по вольной борьбе обыграл Аугусту Мидану из Гвинеи-Бисау.

25-летний россиянин в весе до 74 кг победил со счетом 12:2. Четвертьфинальный поединок пройдет сегодня, 5 августа.