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Россиянин Сидаков вышел в четвертьфинал Олимпиады в вольной борьбе

06:11
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Российский спортсмен Заурбек Сидаков в 1/8 финала олимпийского турнира по вольной борьбе обыграл Аугусту Мидану из Гвинеи-Бисау.

25-летний россиянин в весе до 74 кг победил со счетом 12:2. Четвертьфинальный поединок пройдет сегодня, 5 августа.

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Сергей Разин все материалы автора

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