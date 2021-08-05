Россиянин Сидаков вышел в четвертьфинал Олимпиады в вольной борьбе
06:11
Российский спортсмен Заурбек Сидаков в 1/8 финала олимпийского турнира по вольной борьбе обыграл Аугусту Мидану из Гвинеи-Бисау.
25-летний россиянин в весе до 74 кг победил со счетом 12:2. Четвертьфинальный поединок пройдет сегодня, 5 августа.
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