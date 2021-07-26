Авторская колонка двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию.

Яна Егорян

Специально для «СЭ»

Только после победы Сони Поздняковой узнала историю, которую за пару часов до финала турнира саблисток сообщил журналистам Ильгар Мамедов, главный тренер сборной России по фехтованию: «Я сидел в зале со Станиславом Поздняковым, президентом ОКР, отцом Сони. Когда закончился полуфинал, она шла мимо нас. Остановилась, сняла маску и произнесла: «Дня три назад приснилось — заходит ко мне в комнату Великая и говорит, что опять взяла серебро...» Получается, сон оказался вещим!

В моей жизни подобных снов не было. Впрочем, я их и не запоминаю. Ну а за Соню безумно рада. Она в сборной не так давно, но уже успела стать двукратной чемпионкой мира, а теперь и Олимпиаду выиграла! Надеюсь, это не последняя ее золотая медаль в Токио — у нас ведь и в командном турнире отличные шансы на победу.

Соня — моя близкая подруга. Но говорить, что в финале Олимпийских игр я болела именно за нее, неправильно. В решающем поединке встретились девушки, с которыми я прошла в спорте большой путь. Так что просто смотрела на них и наслаждалась красивым фехтованием. Соня выглядела очень уверенно, и когда счет стал 14-10, я поняла — она уже не упустит победу.

Чего не хватило Великой? Возможно, дело в психологии. Трудно вторую Олимпиаду подряд бороться в финале с соотечественницей. Которая к тому же гораздо моложе. В Рио мне было 22, Соне сейчас 24... В итоге молодость снова победила опыт.

Для Великой это третье поражение в олимпийском финале. Но нельзя сказать, что ей не везет. Правда, лондонский финал, в котором она уступила кореянке Ким Джи Ен 9-15, я не смотрела. А в Рио я была сильнее — потому и выиграла. Сегодня то же самое готова повторить про Соню. Ее победа абсолютно закономерна.

Вообще русский финал в женской сабле сенсацией не стал. Так было и пять лет назад в Бразилии. На данный момент нашим девушкам в мире действительно нет равных.

У Великой в Токио как у второго номера рейтинга была очень хорошая сетка. Бои оказались не слишком напряженные, и Софья спокойно добралась до финала. Позднякова тоже смотрелась на порядок сильнее соперниц. Разве что в первом бою с итальянкой Росселлой Грегорио пришлось немножко поволноваться. Соня чуть-чуть «поплыла», пропустила несколько ударов. Потом собралась и вырвала победу — 15-12.

В дальнейшем она уже не давала повода в себе усомниться. Возможно, для кого-то успех Сони в Токио — сюрприз. Но точно не для меня. Я понимала: пусть для нее это первая Олимпиада, однако уровень мастерства позволяет Соне бороться за золото.

Она, кстати, не только фехтовальщица классная, но и очень хороший человек. Целеустремленная, трудолюбивая. Надежный друг. С Великой отношения у меня не настолько близкие. А с Поздняковой общаемся давно, всегда радуемся друг за друга, болеем, поддерживаем.

Мы вместе учились в Смоленске, в Академии физической культуры. Однажды решили отправиться туда на машине. Подумали — так веселее и быстрее. Я была за рулем. Но не учла, что на дороге куча камер. Домчали с ветерком — что в Смоленск, что обратно. А когда пришел штраф, обалдела. 27 тысяч рублей! И за скорость, и еще за какие-то мелкие нарушения. До сих пор с Соней смеемся, вспоминая эту историю...

Ну а на Олимпиаде фехтовальный турнир в разгаре. Думаю, в оставшиеся дни у нас еще будет повод порадоваться за ребят. Имею в виду и мужские соревнования, и женские. Особенно надеюсь на командный турнир рапиристок, где выступят Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина.

В женской рапире Инна для меня по-прежнему номер один в мире, все соперницы ее боятся. Поражение в Токио, где в финале она уступила американке Ли Кифер, — не показатель. Верю, через несколько дней девчонки реабилитируются и возьмут золото.