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«Однажды с Поздняковой поехали на машине в Смоленск. Потом пришел штраф — 27 тысяч». Колонка Яны Егорян

Сегодня, 21:45
Яна Егорян и Софья Великая. Фото AFP
Яна Егорян и Софья Великая. Фото AFP
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Авторская колонка двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию.

Яна Егорян
Специально для «СЭ»

Софья Великая и&nbsp;София Позднякова.«Я не знаю слов хайп и лайк». Фехтовальщицы Позднякова и Великая — о финале Олимпиады

Только после победы Сони Поздняковой узнала историю, которую за пару часов до финала турнира саблисток сообщил журналистам Ильгар Мамедов, главный тренер сборной России по фехтованию: «Я сидел в зале со Станиславом Поздняковым, президентом ОКР, отцом Сони. Когда закончился полуфинал, она шла мимо нас. Остановилась, сняла маску и произнесла: «Дня три назад приснилось — заходит ко мне в комнату Великая и говорит, что опять взяла серебро...» Получается, сон оказался вещим!

В моей жизни подобных снов не было. Впрочем, я их и не запоминаю. Ну а за Соню безумно рада. Она в сборной не так давно, но уже успела стать двукратной чемпионкой мира, а теперь и Олимпиаду выиграла! Надеюсь, это не последняя ее золотая медаль в Токио — у нас ведь и в командном турнире отличные шансы на победу.

Соня — моя близкая подруга. Но говорить, что в финале Олимпийских игр я болела именно за нее, неправильно. В решающем поединке встретились девушки, с которыми я прошла в спорте большой путь. Так что просто смотрела на них и наслаждалась красивым фехтованием. Соня выглядела очень уверенно, и когда счет стал 14-10, я поняла — она уже не упустит победу.

Чего не хватило Великой? Возможно, дело в психологии. Трудно вторую Олимпиаду подряд бороться в финале с соотечественницей. Которая к тому же гораздо моложе. В Рио мне было 22, Соне сейчас 24... В итоге молодость снова победила опыт.

Софья Великая и&nbsp;София Позднякова.Великая проиграла третий олимпийский финал подряд. И поучаствовала во втором дубле

Для Великой это третье поражение в олимпийском финале. Но нельзя сказать, что ей не везет. Правда, лондонский финал, в котором она уступила кореянке Ким Джи Ен 9-15, я не смотрела. А в Рио я была сильнее — потому и выиграла. Сегодня то же самое готова повторить про Соню. Ее победа абсолютно закономерна.

Вообще русский финал в женской сабле сенсацией не стал. Так было и пять лет назад в Бразилии. На данный момент нашим девушкам в мире действительно нет равных.

У Великой в Токио как у второго номера рейтинга была очень хорошая сетка. Бои оказались не слишком напряженные, и Софья спокойно добралась до финала. Позднякова тоже смотрелась на порядок сильнее соперниц. Разве что в первом бою с итальянкой Росселлой Грегорио пришлось немножко поволноваться. Соня чуть-чуть «поплыла», пропустила несколько ударов. Потом собралась и вырвала победу — 15-12.

26&nbsp;июля. Токио. София Позднякова и&nbsp;ее&nbsp;золотая медаль Игр в&nbsp;Токио.

В дальнейшем она уже не давала повода в себе усомниться. Возможно, для кого-то успех Сони в Токио — сюрприз. Но точно не для меня. Я понимала: пусть для нее это первая Олимпиада, однако уровень мастерства позволяет Соне бороться за золото.

Она, кстати, не только фехтовальщица классная, но и очень хороший человек. Целеустремленная, трудолюбивая. Надежный друг. С Великой отношения у меня не настолько близкие. А с Поздняковой общаемся давно, всегда радуемся друг за друга, болеем, поддерживаем.

София Позднякова.Великий русский вечер на Олимпиаде! Позднякова взяла золото и сжала в объятиях отца-чемпиона

Мы вместе учились в Смоленске, в Академии физической культуры. Однажды решили отправиться туда на машине. Подумали — так веселее и быстрее. Я была за рулем. Но не учла, что на дороге куча камер. Домчали с ветерком — что в Смоленск, что обратно. А когда пришел штраф, обалдела. 27 тысяч рублей! И за скорость, и еще за какие-то мелкие нарушения. До сих пор с Соней смеемся, вспоминая эту историю...

Ну а на Олимпиаде фехтовальный турнир в разгаре. Думаю, в оставшиеся дни у нас еще будет повод порадоваться за ребят. Имею в виду и мужские соревнования, и женские. Особенно надеюсь на командный турнир рапиристок, где выступят Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина.

В женской рапире Инна для меня по-прежнему номер один в мире, все соперницы ее боятся. Поражение в Токио, где в финале она уступила американке Ли Кифер, — не показатель. Верю, через несколько дней девчонки реабилитируются и возьмут золото.

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